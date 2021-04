02.04.2021 h 11:19 commenti

Ecco le farmacie di Prato e provincia dove si potrà fare il test antigenico rapido gratuito

Il servizio è riservato agli studenti, ai loro familiari e al personale scolastico. L'iniziativa grazie all'accordo sottoscritto da Regione Toscana e le organizzazioni dei farmacisti Cispel e Federfarma

Con il rientro a scuola dopo Pasqua sarà possibile per chi vorrà sottoporsi gratuitamente, una volta al mese, a un test antigenico rapido per tutti gli studenti da 0 a 18 anni, loro familiari e personale scolastico e gli studenti universitari, prendendo appuntamento presso le farmacie che hanno aderito. "La riteniamo una lodevole iniziativa per affrontare l'emergenza sanitaria in atto, un tassello in più per la sicurezza dei nostri cittadini più piccoli, per le famiglie e per tutto il personale scolastico - hanno affermato l'assessore alla Pubblica Istruzione Ilaria Santi e alla salute Luigi Biancalani -. Ringraziamo per la disponibilità e per l'impegno delle farmacie del nostro territorio che in questo difficile momento si sono rese disponibili a questo progetto."

Di seguito l'elenco delle farmacie Federfarma e comunali che offrono il servizio tamponi gratuito: Tercinod, Via Bologna, 72/f-g-h; Di Galceti, Via 7 Marzo, 15/11; Etrusca, Via Pistoiese, 174/D; Etrusca di Iolo, Via Z. Mannelli, 21/26; Etrusca San Paolo, Via Muzio Clementi, 11; Berlincioni, Via Zarini, 114/A; Ponte Petrino, Via De Gasperi, 19; Villa Fiorita, Via Malpighi, 7/B; Di Galciana, Via J. Bettazzi, 49; Via Roma, Via Roma, 308; Bottari, V.le Della Repubblica, 185; Scalese, Via Firenze, 46; Del Pino, Via Galcianese, 42; Di Mezzana, Via Don Pio Vannucchi, 2/6A; Mazzinghi, Via Traversa Pistoiese, 17; Coop. Vaiano, Via Braga, 250; Di Seano, Via F.lli Cervi, 18; Farmacia Comunale Prato 12 Via Cavour 91/93; Farmacia Comunale Prato 7 Via Ferrucci 51.