19.06.2019 h 15:59 commenti

Ecco la nuova giunta Biffoni: un'ex ispettore della Municipale sarà l'assessore alla Sicurezza

Resta fuori l'attuale vicesindaco Simone Faggi con Luigi Biancalani che eredità il suo ruolo. Deleghe pesanti per Benedetta Squittieri, Cristina Sanzò si occuperà di Città Curata

Fuori (a sorpresa) l'ex vicesindaco Simone Faggi, che andrà a ricoprire il ruolo di capo di Gabinetto dell'ufficio del sindaco. Dentro, per occuparsi di Sicurezza e Mobilità, l'ex ispettore della polizia municipale Flora Leoni, per anni alla guida del nucleo di agenti incaricati nei controlli nelle aziende cinesi. E poi un superassessorato per Benedetta Squittieri, che fa il pieno di deleghe pesanti (Bilancio, Sviluppo economico, Personale e Innovazione), mentre Luigi Biancalani sarà il vicesindaco oltre a tenere le deleghe al Sociale.

Queste le novità principali della giunta che il sindaco Matteo Biffoni ha presentato oggi, 19 giugno. Una squadra che accompagnerà il sindaco nel suo secondo mandato.

Confermati gli assessori uscenti Valerio Barberis (che continuerà a guidare l'Urbanistica con l'aggiunta dell'Ambiente) e Simone Mangani (Cultura). Tra i volti nuovi la ex presidente del Consiglio Ilaria Santi che entra in giunta per occuparsi di Pubblica Istruzione; il coordinatore di Demos Lorenzo Marchi (Turismo e Patrimonio) e Luca Vannucci per lo Sport. Cristina Sanzò sarà, invece, titolare del nuovo assessorato alla Città Curata.

L'ingresso in giunta di Mangani farà scattare la sua uscita dal gruppo Pd e di conseguenza l'ingresso in Consiglio di Nelson Facchi, primo dei non eletti in casa dei Democratici. Succederà altrettanto con Ilaria Santi che lascerà una sedia in consiglio comunale a Paola Tassi.

