17.10.2019

Ecco l'app "scansa file", aggiornamenti in tempo reale su cantieri, deviazioni e incidenti

Prato è la prima città in Toscana ad utilizzare l'applicazione progettata da Aci. Il progetto vede la collaborazione con la polizia municipale di Prato a cui spetta l'inserimento delle ordinanze comunali

Stop alle lunghe file in auto per lavori in corso o incidenti. Da oggi con la app di Aci Luceverde, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone, gli automobilisti potranno essere costantemente informati sulla situazione del traffico cittadino e dell'hinterland per organizzare al meglio i propri spostamenti quotidiani.

La novità è stata presentata stamani, 17 ottobre, in palazzo comunale perchè la polizia municipale avrà un ruolo importante nell'aggiornamento costante delle informazioni inserendo le ordinanze di modifica del traffico per lavori o eventi, ed eventuali incidenti.

«Si tratta di uno strumento molto utile per tutti gli utenti della strada, che in tempo reale potranno essere informati su lavori stradali, incidenti, interruzioni della viabilità per vari motivi, manifestazioni e molto altro - afferma l'assessore Leoni - Scaricando l'app o collegandosi al sito web si potrà conoscere la situazione in quel momento preciso per una via in particolare o nell'intera città o altri territori».

Prato è la prima città toscana a utilizzare questa app già diffusa nelle grandi aree urbane come Roma e Milano. Anche Cap e Ferrovie sono collegati al sistema per garantire comunicazioni tempestive in caso di cambio di percorso o eventi particolari.

«Luceverde ha una grafica molto semplice, è di semplice utilizzo, molto intuitiva, ma offre un servizio molto utile ed efficace per la fluidità del traffico - spiega il presidente di Aci Prato Mazzoni - E' il primo passo per passare ad una gestione più avanzata e meno amministrativa della mobilità, in cui i cittadini siano meno dotati di maggiore responsabilità nella scelta dell'itinerario da intraprendere in un territorio vasto in cui cantieri stradali possono essere tanti».

L'App è dotata di collegamento radio per ascoltare gli aggiornamenti anzichè guardare lo schermo. In alternativa si può chiamare il Contact Center al numero verde 800.18.34.34