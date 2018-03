24.03.2018 h 19:03 commenti

Ecco i più bravi a preparare gli zuccherini: premiati a Vernio i vincitori del contest

In giuria gli esperti biscottieri Massimo Ciolini, Tiziana Falorni e Luca Gualtieri. Sono stati trenta i partecipanti al concorso che valorizza il biscotto tipico della Val di Bisenzio

Rita Gualtieri, Iva Gianotti e Maria Lucarini sono le vincitrici 2018 dello Zuccherino Contest, concorso legato alla Fiera di San Giuseppe di Vernio. I biscottieri amatoriali che si sono cimentati nella gara sono stati premiati dall’assessore al Turismo della Regione Toscana Stefano Ciuoffo, dalla consigliera regionale Ilaria Bugetti e dal sindaco di Vernio Giovanni Morganti. Per loro cestini da picnic con la farina di castagne e le pubblicazioni della Val di Bisenzio e, per il terzo classificato, mattarello e setaccino da farina.

“Un grazie di cuore ai 30 pasticceri amatoriali che si sono messi in gioco con gli zuccherini – ha detto subito Giovanni Morganti – Il loro lavoro è uno strumento prezioso per valorizzare questo prodotto che fa parte della nostra storia. Domani avremo San Giuseppe, la vetrina più importante del nostro chilometro zero. E quindi non posso che ringraziare i tanti espositori, sono circa 140, che animano l’evento”.

“Il nostro intento come Regione Toscana è portare al grande pubblico un pezzo di Toscana forse meno conosciuta, come la Val di Bisenzio, ma di grande valore – hanno detto Ciuoffo e Bugetti – Storia, futuro e prospettive di lavoro e crescita devono stare insieme, come deve stare insieme la rete degli enti e delle associazioni che lavorano su questi valori”.

Gli zuccherini in concorso sono stati preparati grazie al kit con regolamento e farina a chilometro zero, ovvero prodotta in val di Bisenzio, offerta dal Molino Bardazzi. Impegnativo il compito della giuria, che ha giudicato i biscotti per il gusto, la croccantezza, la morbidezza e il profumo. Massimo Ciolini del Forno Pasticceria Ciolini, Tiziana Falorni del Forno Steno e Luca Gualtieri del Forno Gualtieri si sono prodigati per individuare chi aveva rispettato la ricetta della tradizione e ottenuto anche i biscotti più buoni. Infine lo show cooking sulla glassatura degli zuccherini a cura del Bar Sport di Vernio, condotto da Silvio Gueli, ha permesso a tutti i partecipanti di saperne di più su questo prodotti tipico, il biscotto della festa e dei matrimoni. Il concorso è legato all’antica fiera del bestiame, animali da cortile, florovivaismo, prodotti tipici, organizzata dall'Unione dei Comuni e dal Comune di Vernio e in programma domani, domenica 25 marzo dalle 9 alle 18 a Vernio. Sempre domani, in piazza del Comune a San Quirico di Vernio, sarà possibile assaggiare tutti gli zuccherini in gara, così che i presenti potranno giudicare loro stessi la bravura dei partecipanti. Ecco i loro nomi: Silvia Gualteri, Luisella Pizzicori, Giuliana Guidoni, Fiorella Nerini, Maria Elena Cangioli, Sandra Taiti, Alessandro Lottini, Marco Marchi, Stefano tarli, Edda Storai, Maria Rita Bettini, Marica Vannacci, Monica Marchi, Marta Galeotti, Gabriella Pellegrino, Caterina trombi, Luca Tirelli, Paola Mascherini, Margie Corti, Gemma Lucarini, Roberta Ferri, Agnese Santi, Donatella Chiti, Angela Bova e Barbara Baroni.