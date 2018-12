12.12.2018 h 13:50 commenti

Ecco i mezzi che demoliranno l'ex ospedale. Tra loro una pinza da record. Per farla arrivare sarà chiusa via Cavour

Il 20 dicembre dovrebbe arrivare con un trasporto eccezionale la gigantesca pinza che effettuerà l'abbattimento selettivo del Misericordia e Dolce. Stamani intanto sono arrivati gli altri pezzi

L'abbattimento dell'ex ospedale è davvero alle porte. Questa mattina, 12 dicembre, è arrivata in città buona parte dei pezzi che compongono la gigantesca ruspa con pinza che butterà giù in modo selettivo i 170mila metri cubi del Misericordia e Dolce per fare spazio al Parco urbano voluto dal Comune.

Il pezzo più grande, la pinza vera e propria, arriverà dall'Olanda al porto di Livorno il prossimo 20 dicembre. Dovrebbe partire subito alla volta di Prato ma molto dipenderà dalle autorizzazioni per il trasporto eccezionale, necessario per la mole dell'attrezzatura in questione.

Si chiama "Demolution", è lunga oltre 43 metri e in Italia ne esistono solo due modelli di cui uno della ditta che si è aggiudicata questo appalto, la Daf di Milano che l'ha acquistata, usata, in Olanda. A tal proposito l'Asl Toscana Centro precisa che "l'aggiudicazione è ancora provvisoria e quindi l'arrivo delle attrezzature da cantiere non è una consegna anticipata ma solo una cortesia che è stata fatta per evitare costi eccessivi nello spostamento della gigantesca gru da Livorno a Milano, sede della ditta, in attesa dell'aggiudicazione definitiva. Non c'è alcun impegno da parte dell'Asl e la sorveglianza è a carico della ditta".

Tutto sarà depositato nell'area dell'ex Med. L'arrivo odierno del braccio, del contrappeso e del carter dell'enorme attrezzatura, sono solo l'antipasto. Il vero evento sarà il 20 dicembre, o al più tardi il giorno dopo, comunque prima dell'inizio dell'esodo natalizio per non intralciare il traffico.

Quando la super pinza arriverà all'ex ospedale, sarà necessario chiudere via Cavour per permettere il passaggio del trasporto eccezionale contromano. Il senso di marcia corretto infatti, è a una sola corsia che è insufficiente a contenere la mega ruspa.

I problemi non sono finiti qui, perchè il bilico con sopra Demolution non passa dalle porte del vecchio ospedale. E' quindi necessario scaricare tutto fuori dall'area dell'ex Med, all'altezza dell'edicola, mettere in moto il gigante e farlo entrare "con le sue gambe". Per non creare disagio alla popolazione ne alle attività quotidiane della zona, questa operazione rumorosa dovrebbe essere fatta attorno alle 21 della sera.