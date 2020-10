06.10.2020 h 08:36 commenti

Ecco come iscriversi all'elenco dei professionisti della Provincia per affidamenti di incarichi

C'è tempo fino al 12 ottobre per inviare i propri curricula. I settori professionali devono essere attinenti l'architettura, l'ingegneria e le attività tecnico-amministrative

C’è tempo fino al 12 ottobre per entrare a far parte dell’elenco dei professionisti della Provincia di Prato. L’amministrazione provinciale ha avviato la procedura di aggiornamento dell'elenco di nominativi e dei curricula di esperti da interpellare per un eventuale affidamento di incarichi professionali attinenti l'architettura, l'ingegneria e le attività tecnico-amministrative connesse, di importo inferiore a 40mila euro.

Gli incarichi riguarderanno, nello specifico la progettazione, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza, il supporto alla figura del Responsabile unico di Procedimento (Rup) e altri servizi tecnici.

Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13 del 12 ottobre prossimo con le modalità riportate nell’avviso pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della provincia di Prato a questo LINK