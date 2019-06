03.06.2019 h 15:11 commenti

EatPrato chiude l'edizione 2019 a quota 18mila presenze

Successo per la manifestazione che celebra il meglio dell'enograstronomia pratese con una serie di eventi sia in centro sia in periferia



Con oltre 18mila presenze, eatPrato 2019 ha battuto ogni record rispetto alle edizioni precedenti e ha segnato un successo straordinario. L'iniziativa, promossa dal Comune di Prato in collaborazione con Associazione Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi con il patrocinio della Regione Toscana e del Mibact, ha avuto successo tra il pubblico che ha affollato la tre giorni in giro per la città e al Giardino Buonamici, con numerosissimi eventi in città e fuori, di giorno e di notte. Ma il plauso convinto è arrivato anche da produttori, pasticceri, chef, artigiani del gusto così come direttori di musei, ristoratori, associazioni.

Emblematiche le degustazioni sempre affollate, con una vera e propria folla in piazza del Comune davanti al Pretorio rivestito di colori e suoni per tre notti con la videomapping che ha raccolto l'ammirazione di cittadini e turisti. Curiosità, attenzione, e grande gioia anche per lo show drink novità di quest'anno che ha fatto scoprire anche lo "Spirito" di questa città lanciandola nel gotha della mixology nazionale.

"Sono molto soddisfatta dei risultati raggiunti in questa edizione 2019. Sono numeri davvero importanti - ha commentato l'assessore alle Attività Produttive e Turismo Daniela Toccafondi -. Testimoniano non solo la bontà di una formula che sa mettere in contatto protagonisti e realtà del mondo alimentare e culturale pratese con tanti cittadini, soprattutto giovani, ma anche la vitalità di un settore di nicchia ma fondamentale della nostra economia. L'afflusso di curiosi unito al grande impegno degli operatori economici ci ricorda che sull'abbinamento fra arte e cibo si può continuare a promuovere il territorio pratese, ricco di storia, arte e di prodotti di eccellenza ma soprattutto di una grande ristorazione di eccellenza quest'anno al massimo livello".

"Un evento ormai definitivamente affermatosi" ha rilevato anche l'assessore alle Attività Produttive e Turismo della Regione Toscana Stefano Ciuoffo.