30.05.2019 h 16:00 commenti

EatPrato 2019, ad aprire le danze uno spettacolo di animazioni grafiche proiettate su Palazzo Pretorio

La tre giorni dedicati al cibo gourmet e alle specialità del territorio è in programma da domani al 2 giugno, con tanti eventi, degustazioni e una suggestiva performance di videomapping

Saranno delle animazioni e dei giochi di luce ad aprire l’edizione di EatPrato di quest’anno, in programma da domani venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno. Per l’inaugurazione della tre giorni dedicata agli appassionati del cibo gourmet, si è pensato a un suggestivo spettacolo di videomapping, la nuova frontiera delle proiezioni video che potrà approfittare di un display d’eccezione. Le animazioni e le immagini 3D dello show “I Sentieri del Gusto” non saranno infatti proiettate su un normale schermo, bensì su Palazzo Pretorio, la cui facciata si trasformerà in mortadella pratese che viene affettata, in un bicchiere di vino che viene riempito, per poi comporsi di mattoncini a forma di Biscotto di Prato. Grazie anche all’aiuto della musica, lo spettatore si troverà totalmente coinvolto nella performance di “architettura liquida”, in un grande teatro di luci e colori che avrà inizio alle 22 e sarà ripetuto anche sabato e domenica sera.Per quanto riguarda il programma, la serata di venerdì sarà dedicata alla “EatPrato Night”, durante la quale i locali e i ristoranti del centro storico presentano originali proposte gastronomiche pensate appositamente per l’occasione.Il festival eatPrato continua poi nelle giornate di sabato e domenica, con degustazioni e tanti eventi nel Giardino Buonamici, in città e su tutto il territorio, dalla mattina alla sera. In programma un susseguirsi di dimostrazioni live, wine tasting del Carmignano, masterclass, show drink di mixology, e laboratori.Organizzato da La Strada dei Vini di Carmignano e dei Sapori Tipici Pratesi, EatPrato è promosso da Comune di Prato, con il Patrocinio della Regione Toscana e Provincia di Prato.