29.08.2023 h 12:45 commenti

Parte Eat Prato Walking, ventuno appuntamenti per riscoprire il territorio e i suoi tesori

Dal 2 settembre al 25 novembre tanti appuntamenti, anche in Val Bisenzio e nei comuni medici, per assaporare a passo lento le bellezze del territorio, la storia e i prodotti a Km zero

Seconda edizione autunnale per EatPrato Walking il format che unisce il turismo lento, con l'arte e l'enogastronomia. Un programma che presenta 21 eventi dal 2 settembre al 25 novembre, secondo la già consolidata forma del bando a cui hanno partecipato sette enti: Associazione scuola d'arte Leonardo, Confesrcenti, Cna, FareArte, Legambiente e la guida ambientale Chiara Baroli e l'agenzia di viaggio Sotto La Palma. Il trade d'union è la camminata, in città o immersi nella natura, e la degustazione di prodotti tipici del territorio. "E' ormai un format consolidato - spiega l'assessore al turismo Gabriele Bosi - che valorizza l'arte, la storia, la natura costruito insieme agli operatori che hanno aderito al bando, una formula, quindi non imposta dall' alto, ma realizzata grazie a una coprogettazione che anche lo scorso anno ha portato ottimi risultati".

Tra i vari eventi in programma, tutti con prenotazione obbligatoria sul sito Eat prato , la scoperta della Calvana e delle Cascine di Tavola, le ville storiche del Monteferrato, l'archeologia industriale, le Aree naturali protette di interesse locale ma anche la possibilità di ammirare i colori dell' autunno e di partecipare ai laboratori di arte e gastronomici con la possibilità, ad esempio, di imparare e degustare i tortelli di patate tipici della val di Bisenzio.

Ecco il programma

Itinerari e laboratori, a cura dell’Associazione Scuola d’Arte Leonardo APS in collaborazione con CNA Toscana Centro.

Sabato 2 e 30 settembre ore 9. Il mosaico, l'arte di comporre con le tessere. Laboratorio di Mosaico con tessere in smalti vitrei della rinomata azienda storica Veneziana Orsoni per la realizzazione di formelle raffiguranti alcuni motivi geometrici ripresi dagli elementi decorativi parietali di Palazzo Datini. Il maestro seguirà gli allievi nell'esecuzione a regola d'arte di un mosaico.

Sabato 2 settembre e 28 ottobre ore 14 .Camminare tra il Sacro e il Profano con Margherita e Francesco Datini. Un itinerario entro e fuori le mura della città per ritrovare i luoghi della vita privata, mercantile, finanziaria e celebrativa del Mercante di Prato e di sua moglie, Margherita Bandini, della quale ricorre in questo anno il VI centenario della morte. Il tour include la degustazione del gelato Margherita e Francesco Datini della Gelateria San Marco e un laboratorio di mosaico tenuto da maestro musivo.

Domenica 3 settembre e 29 ottobre ore 9 Quando il lusso diventa risorsa, dalla terra murata alla campagna. Una passeggiata fuori dalle mura cittadine accompagnerà la visita alla Villa del Palco, casa di campagna di Francesco Datini, con i suoi giardini all'italiana. Il percorso si snoda lungo la suggestiva via pedonale fluviale per la quasi totalità pianeggiante, salvo un breve tratto con dislivello medio su strada asfaltata. Non potrà mancare il buon gelato Margherita e Francesco Datini della Gelateria San Marco oltre la Porta Fiorentina. Info, prenotazioni e iscrizioni: 0574 607019 339 1096317 info@scuoladarteleonardo.it

Arte natura... il buon cibo del nostro territorio, a cura di Associazione Culturale Fare Arte APS

Domenica 10 settembre ore 10,30 La Calvana dei Borghi e delle antiche Pievi. Un percorso alla scoperta di Montecuccoli, un insediamento di antiche origini che si trova nel comune di Barberino di Mugello sul versante della Calvana verso la Val di Bisenzio, e della Pieve di San Michele Arcangelo, testimoniata sin dal X secolo. Pranzo con prodotti locali all’Agriturismo Santo Stefano e, a seguire, passeggiata fino al Borgo di Mezzana, un tempo abbandonato e recentemente ristrutturato grazie al Progetto “Tutto è vita”.

Domenica 24 settembre 9,30 Non solo il... Magnifico. Alla scoperta delle Cascine di Tavola, passeggiata guidata nel parco fino al ponte Manetti e ritorno, in occasione della Festa della Via Medicea.

Domenica 8 ottobre ore 9,30 Di Villa in Villa…da Carmignanello a Gricigliana: antiche storie di un paese e della sua comunità. Gricigliana sorge su un’altura davanti alla Rocca di Cerbaia. Dal XV secolo i Novellucci e successivamente i Guicciardini furono proprietari di una elegante villa che domina la vallata sottostante. Durante la passeggiata, si potranno gustare sfiziosi assaggi e specialità locali.

Sabato 28 ottobre ore 15,30 . Da Porta a Porta Un itinerario nel centro storico di Prato alla scoperta delle porte di accesso in città attraverso le mura medievali. Durante il percorso saranno illustrati monumenti e curiosità per conoscere aspetti meno noti legati alla storia della cinta muraria pratese. Merenda a base di prodotti campani nel locale Terra Mja.

Sabato 11 novembre ore 15,30 I luoghi dell’acqua: alla scoperta delle fontane. L’acqua comune, oltre che elemento indispensabile per la vita, attraverso la costruzione di fontane diventa espressione di tecnologia e di sviluppo sociale, economico ed artistico delle città. Dopo il recente restauro che ha riportato la fontana del Pescatorello al suo originario candore marmoreo, andremo alla scoperta di questi monumenti che arricchiscono l’arredo del centro storico di Prato. A seguire, degustazione di specialità pratesi.

Sabato 25 novembre ore 15,30 Fabbriche raccontano storie: eatPrato incontra TiPO. Un’esperienza per vivere il connubio tra i dolci sapori della tradizione e la storia e l’eccellenza contemporanea del distretto tessile pratese. Al Macrolotto Zero, faremo la conoscenza de Lanarchico, non convenzionale atelier d'artista creato da Marco Biscardi in un capannone progettato da Pierluigi Nervi e oggi luogo di sperimentazione di diversi linguaggi espressivi in cui l'arte e la cultura diventano veicoli sociali. Al termine, degustazione di dolcezze pratesi alla Pasticceria Peruzzi. Info, prenotazioni e iscrizioni: tel. 335 5312981 segreteriafarearte@gmail.com

A passo lento nei territori medicei, walking tour a cura di Chiara Bartoli, guida ambientale escursionistica

Domenica 24 settembre ore 9 Via Medicea in Festa . Nel giorno della Festa della Via Medicea un percorso lungo la prima tappa del cammino per scoprire le particolarità che l’hanno reso così importante per la viabilità lenta. Visiteremo il Bargo mediceo di Bonistallo, nato come piccola riserva di caccia dei Medici, oggi rappresenta un parco cittadino di grande rilevanza floro-faunistica. Pranzo a base di prodotti locali al Circolo di Bonistallo.

Domenica 22 ottobre ore 9 . Escursione naturalistica a Poggio alla Malva. Dopo la visita di Prato Rosello con le storiche tombe etrusche nascoste dalla profumata macchia mediterranea, volgeremo i nostri passi tra oliveti e vigneti della Tenuta di Artimino verso la porta del Barghetto delle Pinete. Racconti di tradizioni locali e particolarità ambientali del territorio faranno da cornice durante l’intero percorso. Degustazione di prodotti a Km0 in una ricca poké e vino locale presso la Bottega Pecchioli.

Domenica 12 novembre ore 9/13,30 . Passeggiata naturalistica per osservare il foliage del Montalbano. Durante l’autunno le foglie degli alberi cambiano colore per effetto della differente escursione termica tra il giorno e la notte. Dal verde cangiante i colori diventano più caldi, creando un caleidoscopio di sfumature; l’aria inizia a profumare di terra, spesso c’è la nebbia e gli uccelli si fanno più pigri nel loro canto. Questo è un contesto sensoriale perfetto per scoprire il Montalbano. Percorreremo antiche vie di comunicazione fino alla Fattoria delle Ginestre per la visita in cantina e la degustazione.

Info, prenotazioni e iscrizioni: chiarabartoligae@gmail.com

Appunti di viaggio, organizzati da Confesercenti Prato e Con.se.a Prato Confesercenti s.r.l. per il progetto Vetrina Toscana con il contributo di Regione Toscana, Fondazione Toscana, Camera di Commercio di Prato, Unioncamere Toscana

Domenica 1 ottobre ore 10,30.Le fortificazioni di Prato: dalla Cerchia muraria Medievale ai Bastioni Medicei Passeggiata lungo le mura di Prato, con visita al Cassero Medievale e al Bastione di Santa Chiara alla scoperta del sistema di difesa del centro storico, lo sviluppo del circuito murario e l’inserimento dei baluardi dopo il Sacco di Prato, nel periodo fra ‘300 e ‘500. Pranzo al Ristorante Megabono Via Ser Lapo Mazzei 20, Prato.

Domenica 29 ottobre ore 10,30 Visita guidata al Convitto Nazionale Cicognini

Il Convitto Nazionale Cicognini di Prato è la più antica istituzione scolastica statale della città; fondato nel 1692 dai padri Gesuiti è stato nei secoli centro di cultura e di formazione del Granducato di Toscana, del Regno d’Italia, della Repubblica Italiana. All’interno si possono ammirare i maestosi corridoi, il refettorio affrescato, la cappella dei collegiali, il teatro e l’elegante sala di ricevimento. Pranzo al Ristorante Osteria "su" Santa Trinita Via dei Neroni 4, Prato.

Sabato 25 novembre ore 10,30.Il Quadrilatero dei Monasteri e il Monastero di San Clemente a Prato. Alla scoperta del quadrilatero dei monasteri e conventi entro le mura medievali della città di Prato, partendo dall’odierno Conservatorio di San Niccolò, soffermandosi sull’antico monastero di Santa Caterina da Siena, passando dal Convento di San Domenico e da quello di San Vincenzo e Santa Caterina de’ Ricci, per poi entrare all’interno del Monastero di San Clemente. Fondato nel 1516 da alcune monache benedettine per seguire la riforma di Savonarola, è un luogo di clausura che apre le sue porte e che ancora oggi, dopo 500 anni, racconta la storia della città unita al coraggio delle donne. Pranzo al Ristorante Osteria del Piacere Piazza San Domenico 16, Prato.

Info, prenotazioni e iscrizioni: 0574 40291 whatsapp 377 1745809 direzione@confesercenti.prato.it

Nel verde di Prato, a cura di Legambiente Prato

Tre escursioni alla scoperta delle ANPIL esistenti sul territorio pratese: Monteferrato, Monti della Calvana, Cascine di Tavola per aumentare la consapevolezza della particolarità ed unicità di questi ambienti e per diffondere la cultura del rispetto dei loro delicati equilibri e tre occasioni per assaporare lo “spuntino pratese" di aTipico, un piccolo assaggio al sacco di prodotti tipici del territorio pratese di cui saranno raccontate la storia e le particolarità, così da legare conoscenza del territorio a tradizione (o innovazione) dei prodotti.

Domenica 24 settembre ore 15 Anpil Cascine di Tavola festa della Via Medicea

Sabato 28 ottobre ore 9 Anpil Monteferrato

Sabato 25 novembre ore 15 Anpil Monti della Calvana

info: tel. 389 8250680 amministrazione@legambienteprato.it

Esercrsioni trekking con degustazioni , a cura di Agenzia Viaggi Sotto la Palma s.r.l.

Sabato 30 settembre ore 9,45 Wine Trekking: Monteferrato insolito

Percorrendo il crinale panoramico del Monteferrato, scopriremo le particolarità uniche di questo territorio ammirando i vecchi fronti della Cava di Marmo Verde di Prato, mentre la visuale si distenderà tra le Foreste Demaniali Acquerino/Cantagallo, la Dorsale della Calvana e il bastione Appenninico del Monte Javello. Pranzo al sacco a Monte Lopi e, tra racconti e aneddoti sul territorio, arriveremo alle Cave di Pietra di Pian di Gello, per poi ammirare la Pieve di San Pietro e i suoi affreschi nel borgo di Figline e il Memoriale dell’Eccidio. Riprese le auto, saremo all’azienda “Marchesi Pancrazi, Villa di Bagnolo” intorno alle ore 15 per la visita della cantina con degustazione di due pregiati vini dell’azienda accompagnati da bruschette di bozza pratese e olio extra vergine d’oliva.

Sabato 28 ottobre ore 9,30 Trek & Brunch: Alpe di Cavarzano e Poggio di Petto

Da Montepiano raggiungeremo il Rifugio Poggio di Petto da cui si gode una vista incredibile sulla Val di Bisenzio, su ampie porzioni dell'Appennino pratese e pistoiese fino al Mugello, al lago di Bilancino e ai monti del Casentino. Al rifugio gusteremo un prelibato brunch con prodotti tipici della tradizione pratese. Avremo modo di riposarci osservando il panorama intorno a noi oppure godendo dei dintorni del rifugio e dei suoi animali, per poi ripartire per il viaggio di ritorno.

Sabato 25 novembre ore 9,30 Stortellata culturale con laboratorio di pasta fresca

Percorreremo un sentiero facile attraverso la frazione di Castagneta fino all’antica Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano a Sant'Ippolito di Vernio. Visiteremo la Pieve, una delle più antiche della Val Bisenzio, e la Biblioteca Popolare Petrarca, un gioiello tra le biblioteche popolari italiane, per poi partecipare ad un Corso di Pasta Fresca. Impareremo a creare la pasta all'uovo, a tirarla a mattarello e con la macchina manuale e vedremo come si preparano le tagliatelle e le paste ripiene tipiche della Val di Bisenzio. A seguire, pranzo a base di tortelli di patate di montagna al ragù classico, tipici della Val di Bisenzio, acqua e caffè (altre bevande escluse).

Info, prenotazioni e iscrizioni: via Carlo Livi 115, Prato tel. 0574 442265 www.sottolapalma.com