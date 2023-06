06.06.2023 h 08:07 commenti

'Eat Prato e la Toscana in bocca', dal 7 al 9 giugno viaggio all'insegna dell'enogastronomia

L'evento è promosso da Confcommercio con la collaborazione del Comune di Prato. L'appuntamento è al Castello dell'Imperatore

EatPrato e la Toscana in bocca – Alla corte dell’Imperatore, questo il titolo dell’evento targato Confcommercio e pronto a proporre a Prato – il 7, 8 e 9 giugno – tre serate all’insegna della degustazione di prodotti tipici regionali, preparati dai migliori chef, pasticceri e bartender del territorio. L’appuntamento, che si svolgerà in un contesto fortemente evocativo come quello offerto dal Castello dell’Imperatore, fa parte del programma di eventi di “EatPrato” e “Vetrina Toscana”, progetto nato da un accordo con il Comune di Prato. L’obiettivo è promuovere e valorizzare le produzioni enogastronomiche del territorio e consolidare la vocazione turistica.

Confcommercio ha definito il perimetro di questa edizione alla luce dei primi risultati emersi dal Piano Strategico di Competitività per le province di Pistoia e Prato, realizzato dall’associazione stessa in coordinamento con Strategique, think tank basata ad Harvard e guidata dal Prof. Fernando G. Alberti. Lo studio indica proprio nella gestione del ticket offerta turistica – eccellenze enogastronomiche, due direttrici di forte sviluppo.

La manifestazione si apre il 7 giugno (dalle 20) con una cena di gala (contributo minimo di 50 euro, prenotazioni al numero 335 5775485) riservata ad operatori economici e stakeholder, il cui ricavato verrà interamente devoluto a ANT, la più ampia realtà non profit in Italia per l’assistenza sociosanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici. Per l’occasione sarà possibile degustare una proposta enogastronomica poliedrica, composta grazie all’offerta di 9 ristoratori, 3 pasticcerie e 2 cocktail bar.

L’8 e il 9 giugno l’evento proseguirà (19 – 24) ad ingresso libero, con la possibilità di intraprendere i percorsi di degustazione desiderati. Tutte le serate saranno corredate da un accompagnamento musicale dal vivo, mentre l’8 e 9 giugno ci sarà spazio anche per due talk tematici.

“L’alleanza tra EatPrato e La Toscana in Bocca – è il commento di Tiziano Tempestini, Direttore di Confcommercio Pistoia e Prato – qualifica ulteriormente entrambe le manifestazioni, consolidandone gli aspetti migliori e sviluppando le ulteriori potenzialità che esse coltivano”.

“Le tre serate al Castello dell’Imperatore – dice l’assessore Gabriele Bosi - rappresentano un evento di grande qualità che dà il giusto valore e risalto al settore enogastronomico del nostro territorio”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus