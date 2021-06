07.06.2021 h 12:26 commenti

Eat Prato 2021 chiude con il tutto esaurito e si è dimostrato più forte del Covid

Nonostante le restrizioni per le regole anticontagio, l'edizione della kermesse enogastronomica ha ottenuto un grande successo sia tra il pubblico sia tra gli operatori coinvolti

E' stata un'edizione da tutto esaurito quella che si è appena conclusa di Eat Prato.

Sold out per tutti gli eventi che essendo necessariamente a numero contingentato causa misure Covid hanno avuto il limite sugli ingressi.

Oltre a quella del pubblico, grandissima soddisfazione da parte di tutti gli operatori e degli organizzatori del Comune e della Strada del Carmignano, con lo chef Cristiano Tomei che è stato il vero mattatore della kermesse.

"Sono molto soddisfatto di questa edizione di Eat Prato People - dichiara l'assessore al Turismo Gabriele Bosi -. Non era scontato riuscire a organizzare una rassegna di eventi così ampia e intensa, garantendo il rispetto assoluto di tutte le norme di sicurezza. La grande adesione a tutti gli eventi che abbiamo registrato dimostra ancora una volta come quella di Eat Prato sia una formula di successo, in grado di coniugare l'attrattività del patrimonio artistico, culturale e naturalistico pratese con la nostra straordinaria tradizione enogastronomica, per la quale ci stiamo facendo sempre più conoscere a livello nazionale". E gli appuntamenti non finiscono qui: Eat Prato torna nella la modalità "walking" a ottobre, su tutto l'ambito turistico provinciale.

Eat Prato, nei due giorni ei eventi e nell'anteprima, ha richiamato 550 persone (tutti con prenotazione on line) coinvolgendo oltre 40 operatori (ristoratori, pasticceri, fornai, locali e produttori).

Cinque le location: Giardino Buonamici, Manifatture Digitali Prato, Museo di Palazzo Pretorio, Cassero e Castello dell’imperatore mentre gli show cooking e le presentazioni in diretta streaming hanno avuto più di 10.000 visualizzazioni.