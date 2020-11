04.11.2020 h 21:08 commenti

E' una la vittima del Covid a Prato non nove: clamoroso errore dell'Asl nel trasmettere i dati alla Regione

Si ridimensiona l'allarme dopo la comunicazione del record di decessi sia in città sia in regione. Solo in tarda serata è arrivata la precisazione: "Errore tecnico nella trasmissione dei dati"

Che l'Asl Toscana Centro sia andata in confusione nella gestione dell'emergenza Covid lo sanno bene le centinaia di persone finite nel girone infernale dei tamponi, con prenotazioni difficili, referti che arrivano in ritardo, certificazioni fantasma. Ma quello che è successo oggi, 4 novembre, va ancora oltre. Dopo aver comunicato in maniera ufficiale, sia nel bollettino della Regione sia in quello dell'Asl, che oggi c'erano stati 40 decessi nel territorio delle provincie di Prato, Pistoia e Firenze, con 9 vittime a Prato, ecco in tarda serata la correzione: i morti sono 25, dei uqali sono uno nella nostra provincia.

"L’errore è dipeso da un problema tecnico nella trasmissione dei dati da parte della la Asl Toscana Centro - si legge nella nota della Regione - che ha portato a sovrapporre i decessi ad elenchi anche di non deceduti. Così, oltre al numero, anche i comuni di residenza sono diversi da quelli comunicati nel pomeriggio".

Un errore che ha creato non poche preoccupazioni in una popolazione già molto sotto stress per la situazione sanitaria. Tra l'altro in una giornata che, sia a livello toscano sia a Prato, aveva fatto registrare un calo nell'incremento di nuovi casi a fronte di un numero sempre alto di tamponi. Ma quello che era un dato sicuramente positivo, era sparito di fronte ai numeri record di decessi. Numeri, però, che fortunatamente non erano reali ma frutto di un errore di calcolo.