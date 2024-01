01.01.2024 h 12:07 commenti

E' un maschietto il primo nato del 2024 a Prato mentre l'anno vecchio si è chiuso con un fiocco rosa

Alle 7.54 il primo vagito dell'anno all'ospedale Santo Stefano con la nascita di Williams Edison, piccino di nazionalità nigeriana. L'ultima nata del 2023 si chiama Mia Aurora Berselli

Si chiama Williams Edison il primo nato del 2024 all'ospedale di Prato. Il piccolo, di origine nigeriana, è venuto alla luce alle 7.54. Il bambino, che pesa 3 chili 380 grammi sta bene così come sono buone le condizioni della mamma. Il 2023, invece, si è chiuso con un fiocco rosa: un po' prima dello scoccare della mezzanotte, alle 23.28 per la precisione, è nata Mia Aurora Berselli. La piccina, nata da genitori che abitano a Cantagallo, pesa 3 chili 370 grammi.Per il Santo Stefano, come tradizione, Capodanno è il giorno del bilancio dei bambini nati nel 2023 (il report è aggiornato al 29 dicembre): 1.883, con un lieve crescita rispetto all'anno passato. In particolare, sono stati 1.004 i fiocchi azzurri e 879 quelli rosa. E ancora: 1.226 i bambini italiani, 621 quelli stranieri.