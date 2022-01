01.01.2022 h 11:05 commenti

E' un maschietto il primo nato a Prato nel 2022: benvenuto Yanyi

Pesa 3,480 kg ed è venuto alla luce alle 8.11 di stamani. Il 2021 si è invece chiuso con il fiocco rosa della piccola Emilia. Lo scorso anno sono stati 1.942 i parti al Santo Stefano, in calo rispetto al 2020

Un fiocco rosa ha chiuso il 2021 nella sala parto del Santo Stefano e uno azzurro ha inaugurato il 2022. Ha aspettato fino alle 8.11 di stamani, 1 gennaio, la cicogna per bussare per la prima volta dell'anno a Prato: il primo nato è un bel bambino di 3,480 kg, si chiama Yanyi e lo potete vedere nella foto mentre è insieme ai genitori, felici per il lieto evento. L'ultima nata del vecchio anno, invece, è stata Emilia (foto in basso con la mamma), una bimba di 2,820 kg venuta alla luce alle 15.08 del giorno di San Silvestro.