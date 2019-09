E' un ex militare dell'Esercito, adesso in pensione, l'uomo arrestato ieri 2 settembre dalla polizia dopo aver seminato il panico all'interno di uno studio di amministrazioni condominiali della zona di viale Galilei. La polizia, dopo averlo arrestato, ha perquisito la sua abitazione e gli ha sequestrato alcune pistole scacciacani, numerose cartucce, un pugnale d'assalto e un tesserino militare che non poteva più utilizzare.