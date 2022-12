A questo punto è ufficiale l'ingresso di Giacomo Sbolgi nella giunta comunale di Prato al posto del dimissionario Luca Vannucci. Dissipati gli ultimi dubbi con il via libera dei coordinatori provinciali di Italia Viva ( LEGGI ), che così entra nelal compagine di governo con un suo rappresentante, mancava solo l'ufficializzazione, arivata stamani con la convocazione per mercoledì di una conferenza stampa per la presentazione del nuovo assessore.