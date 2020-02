04.02.2020 h 14:18 commenti

E' tempo di Carnevale, domenica in programma la prima sfilata a Paperino

Quattro carri principali e altrettanti minori, oltre 200 figuranti per quella che è la manifestazione più importante della provincia. Via ai cortei anche a Montemurlo: si comincia con Bagnolo

Torna domenica prossima 9 febbraio l'appuntamento con il carnevale più famoso di Prato: quello di Paperino, giunto all'edizione numero 43 e ormai entrato a pieno titolo tra le manifestazioni di valenza regionale, visto ch eogni anno attira migliaia di persone anche da fuori provincia.

Nato nel 1977 da una idea della commissione culturale del circolo Arci, come un momento di aggregazione e creatività attraverso la riscoperta della maschera per adulti, il Carnevale di Paperino si è affermato negli anni come l’iniziativa carnevalesca più importante della provincia, tanto da diventare il carnevale della città.

I laboratori anche quest’anno hanno realizzato quattro carri centrali e altrettanti minori con 200 maschere che parteciperanno alal sfilata. I temi die carri sono ispirati al mondo del cinema, del cartoon e delle serie tv. Insieme alle street band ai trampolieri ai gruppi circensi e alla musica sparata in tutto il paese dai dj e vocalist, creeranno la inconfondibile atmosfera del Carnevale di Paperino.

Domenica la prima attesa sfilata, a partire dalle 15.30, con la partecipazione dei percussionisti del Bloco Bandito, i clown dell'associazione “La Lepre Pazza” e della “Squadra 8 e mezzo”. Si replica domenica 16 e domenica 23 febbraio con la chiusura il martedì di Carnevale 25 febbraio.

E sempre domenica 9 febbraio inizia il Carnevale montemurlese, giunto alla 42esima edizione. La prima sfilata, come da tradizione, sarà quella di Bagnolo con partenza e arrivo al Circolo Gino Gelli di via Montalese. Seguirà domenica 16 febbraio Oste con i giri dei carri intorno a piazza Amendola e si finirà a Montemurlo domenica 23 febbraio, dove, a causa dei lavori del centro cittadino, la sfilata si concluderà in piazza Don Milani, anziché in piazza della Libertà.

Il Carnevale è promosso dall'associazione Borgo della Rocca, dal Circolo Gino Gelli, dal Gruppo storico di Montemurlo con il contributo e il patrocinio del Comune di Montemurlo.

Cinque i carri che sfileranno per le strade di Montemurlo. Il primo sarà il simbolo stesso del Carnevale montemurlese, il Trenino, ci saranno poi il carro di King Kong e quello di Pinocchio, un omaggio al film di Matteo Garrone con Roberto Benigni. Si intitola invece “Zafari” il carro del rione Dore di Montale, che porterà per le strade montemurlesi un safari colorato e divertente. Infine, per il terzo anno consecutivo, ritorna l'allegria contagiosa del Black & White Ensemble Gospel Choir e della compagnia teatrale “Fabbricanti di sogni”, che quest'anno con il carro “Siam carioca porca loca” s'ispira alle atmosfere del più famoso carnevale di Rio de Janeiro.

Un'edizione del Carnevale quest'anno sotto il segno di una particolare attenzione alla sicurezza. Ogni carro sarà “sorvegliato” da quattro steward, che lo seguiranno lungo tutto il percorso. Altri volontari, invece, presidieranno gli incroci per garantire la massima sicurezza dei partecipanti e la fluidità del traffico.