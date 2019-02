27.02.2019 h 13:00 commenti

E' sottoposto all'obbligo di firma ma continua a spacciare: arrestato dai poliziotti dell'Antidroga

In manette un 41enne che, dopo aver espletato le formalità imposte dal giudice, si rimetteva "al lavoro" nella zona dei campi sportivi di via Galcianese

Era sottoposto all'obbligo di firma ma, una volta espletata la formalità, tornava alla sua professione principale, vale a dire spacciare. Si tratta di un marocchino di 41 anni che ieri pomeriggio, 26 febbraio, è stato arrestato dai poliziotti dell'Antidroga della Squadra Mobile. Il pusher è stato bloccato in via Genova dopo un inseguimento a piedi: addosso aveva 17 dosi di cocaina, pronte ad essere spacciate.

I poliziotti in borghese lo avevano visto, nella zona dei campi sportivi di via Galcianese al Pino, mentre cedeva una dose a un pratese di 53 anni, conosciuto come tossicodipendente. A quel punto gli agenti sono usciti allo scoperto e hanno inseguito lo spacciatore, che è stato poi arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Lo straniero è irregolare in Italia ed è domiciliato a Prato.