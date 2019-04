28.04.2019 h 15:55 commenti

E' scomparso Loriano Bertini. imprenditore, collezionista e mecenate

E' stato tra i fondatori dell'associazione Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci e tra i promotori del Museo del Tessuto

Cordoglio nel mondo della cultura e dell'impresa pratese per la scomparsa a 88 anni di Loriano Bertini. Imprenditore, collezionista, mecenate, Bertini non solo è stato tra i fondatori dell'associazione centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci ma è stato anche colui che più di ogni altro ha messo il proprio patrimonio a disposizione della fondazione Museo del Tessuto, la cui collezione può giovarsi di un importantissimo fondo Loriano Bertini, vero cuore pulsante del museo. Bertini, assieme a Renato Cecchi, contribuí negli anni scorsi anche al rifacimento della mazza del gonfaloniere del comune di Prato.

Il sindaco Matteo Biffoni ha inviato un telegramma alla famiglia esprimendo il cordoglio di tutta l'amministrazione comunale.