E' scomparso a soli 57 anni Marco Battaglioli, musicista e insegnante

Docente di batteria alla scuola di musica Verdi e professore alle Malaparte dove aveva promosso la formazione del gruppo rock dei ragazzi

Lutto nel mondo della musica ieri, 8 novembre, si è spento, dopo una lunga malattia, Marco Battaglioli , 57 anni, insegnante di batteria alla scuola Verdi e di educazione musicale alle medie Malaparte.

A darne la notizia la stessa scuola di musica con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: “Generazioni di ragazzi hanno studiato con lui, affidandosi a una persona competente di animo nobile e gentile. Un maestro pieno di entusiasmo per il proprio lavoro, sempre in mezzo ai suoi allievi che sapeva guidare con dedizione, sensibilità e leggerezza. Marco ha sempre guardato avanti, e nella sua grande passione per la tecnologia ha esplorato e sperimentato soluzioni nuove per la formazione musicale dei giovani batteristi, rivolgendo un'attenzione particolare ai più deboli. Un amico, non solo un collega, sempre disponibile e sorridente, che se ne va troppo presto e ci lascia profondamente tristi e senza parole”.

Alle Malaparte Battaglioli si occupava dell'indirizzo musicale, a lui si deve la fondazione del gruppo rock, e delle classi 2.0 e3.0, grazie al suo interesse per il mondo informatico e le sue competenze (era anche Apple Distinguished Educator).

“Saranno sicuramente prese iniziative per ricordare adeguatamente la figura di una

persona che, oltre ad aver contribuito notevolmente a valorizzare l’aspetto

tecnologico dell’Istituto – il commento della dirigente scolastica Paola Toccafondi . Un professore che ha lasciato di sé un’immagine di umanità, di serietà e di apertura verso il futuro. Siamo vicini alla famiglia”.

La salma sarà esposta alle cappelle del Commiato della Pubblica Assistenza dalle 15 di oggi 9 novembre, il funerale sarà celebrato domani, 10 novembre, alle ore 10,30 nella chiesa di San Bartolomeo.

