26.02.2021

E' scomparso a 55 anni Paolo Nieri, eclettico paladino dei diritti civili

Figura di primo piano nella comunità gay toscana ha sempre coniugato la battaglia contro intolleranza e discriminazioni con la voglia di divertirsi e di far divertire gli altri. I funerali domani nella chiesa del Pino

Prato piange Paolo Nieri, meglio conosciuto come Paolone. E' morto ieri 25 febbraio a 55 anni, dopo aver combattutto a lungo contro una grave malattia.

Paolo Neri è riuscito, nella sua intensa vita, a coniugare la lotta per i diritti civili con la grande voglia di divertirsi e divertire, la passione per il calcio, per la musica, la curiosità. Figura di primo piano nella battaglia per tutelare i diritti della comunità gay, ha dato vita al contest canoro "Trionfamento del Noi" e al Revolution soccer team, la prima squadra di calcetto Gay and Friendly che ha iniziato a far parlare dell'omosessualità nel mondo del calcio. Sua l'organizzazione del primo Gay Pride a Prato Con Simona Carlesi è stato autore della guida Firenze Gay.

La camera ardente di Paolo Nieri è allestita alla Pubblica Assistenza, domani 27 febbraio alle 10 il funerale che si terrà alla chiesa del Pino in via Galcianese.