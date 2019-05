21.05.2019 h 14:39 commenti

E' ricercato e clandestino ma lavora in una confezione: scoperto perché ha picchiato un collega

L'uomo, un senegalese di 33 anni, lavorava per una ditta di Grignano gestita da un 28enne cinese che è stato denunciato per sfruttamento della manodopera irregolare

Lavorava per una ditta cinese a Grignano nonostante fosse clandestino e destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Firenze. La scoperta è stata fatta dalla polizia di Prato ieri sera, 20 maggio, dopo che l'uomo, un senegalese di 33 anni, ha aggredito un collega di lavoro procurandogli ferite alle gambe e la frattura del dito di una mano. Il pronto soccorso ha refertato il giovane, 21 anni del Gambia, con una prognosi di 35 giorni. Dopo la segnalazione dei sanitari e la testimonianza del ferito, i poliziotti si sono presentati nella ditta di confezione dove in quel momento erano impegnati a lavoro tre cinesi e l'aggressore del gambiano che ha ammesso di aver avuto una lite per futili motivi con il collega. Dagli accertamenti è emerso tutto il resto, stato di clandestinità e ordine di carcerazione, e a agli uomini delle Volanti non è restato che procedere con l'arresto e alla denuncia per lesioni personali aggravate. L'uomo è stato accompagnato al carcere di Prato.

Il titolare della confezione, un 28enne cinese, è stato denunciato a piede libero per impiego e sfruttamento di manodopera irregolare.