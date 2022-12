13.12.2022 h 16:23 commenti

E' pratese il nuovo presidente della Federazione Moda nazionale di Confartigianato

Moreno Vignolini prende il posto di Fabio Pietrella, eletto in Parlamento alle recenti elezioni. E' già alla guida dei tessili pratesi e della Federmoda toscana

È Moreno Vignolini il nuovo presidente della Federazione Moda nazionale di Confartigianato. Moreno Vignolini, nato a Prato nel 1974, titolare della Ritorcitura Vignolini di Vaiano, è attualmente vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese Prato, presidente dei tessili pratesi e della Federazione Moda regionale. Prende il posto di Fabio Pietrella, eletto in Parlamento alle recenti elezioni.

"L’elezione di Vignolini - si legge in una nota di Confartigianato - è un premio per il costante impegno portato avanti in questi anni molto difficili per il comparto moda e un riconoscimento dell’associazione pratese come punto di riferimento per il tessile e la moda a livello nazionale".