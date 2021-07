06.07.2021 h 12:28 commenti

E' pratese il nuovo campione Italiano di judo categoria Esordienti B

Jacopo Vanni ha sbaragliato la concorrenza nella categoria 60 kg vincendo il titolo tricolore durante le finali disputate ad Ostia

Il pratese Jacopo Vanni, tesserato per la PGF Libertas Firenze, è il nuovo campione Italiano di judo categoria Esordienti B. Il titolo è stato conquistato ad Ostia nella cornice del Palafijlkam che ha ospitato le finali nazionali di judo categoria Esordienti B (classi 2006-2007). Vanni ha sbaragliato tutta la concorrenza nella categoria dei 60 Kg: ha vinto i quattro incontri di qualificazione per ippon (punteggio massimo) alternando una varietà di tecniche e chiudendo la pratica della semifinale con una bellissima tecnica di ura-nage dopo solo 20 secondi.

In finale, nonostante una partenza in salita, Vanni dopo aver subito un waza-ari e uno shido (penalità) è riuscito a ribaltare la situazione con una tecnica (uchi-mata) che gli ha permesso di chiudere l’incontro e salire così sul gradino più alto del podio.

Jacopo Vanni che si è formato alla Kenshiro Abbe di Prato del maestro Sergio Tofani, era accompagnato dall’allenatore Marco Andrei che insieme all’istruttore Lorenzo Pussotti, a tutto lo staff e ai compagni della PGF Libertas Firenze hanno permesso agli atleti, anche in un momento di grande difficoltà come quello dell’ultimo anno, di proseguire negli allenamenti e hanno seguito i ragazzi sia nella crescita judoistica che in quella personale.