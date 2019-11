08.11.2019 h 17:59 commenti

E' pratese il "cacciatore di falsi" che smaschera i furbetti che sfruttano immagine e reputazione dei grandi marchi

L'investigatore privato, con un passato di ufficiale dei carabinieri, è stato scelto con la sua agenzia come responsabile sicurezza per le lavorazioni fatte in Toscana per conto di una multinazionale che raggruppa molti brand del lusso

nadia tarantino

Anche un vasetto di una crema antirughe di marca può nascondere un prodotto di bassa qualità, così come una bottiglia del migliore champagne può contenere in realtà niente più che un normalissimo spumante. Senza parlare delle borse, delle cinture, degli orologi, degli occhiali e dei capi di abbigliamento griffatissimi che sembrano originali da quanto è attenta la produzione ma non sono altro che copie, curate nel dettaglio ma copie. Truffe, raggiri e contraffazioni sono più frequenti di quanto si pensi e spesso Prato ha fatto scuola come ha dimostrato qualche anno fa il sequestro di orologi Rolex così ben fatti che fu necessario l'intervento dei tecnici della casa svizzera per smascherare il taroccamento.I falsari si affinano, si adeguano, si ingegnano e producono copie che qualche volta somigliano tantissimo all'originale. Lo sa bene, investigatore privato con un passato di ufficiale dei carabinieri con funzioni di comando, diventato un vero e proprio 'cacciatore di falsi' per conto di una multinazionale che raggruppa molti brand del lusso e che lo ha scelto come responsabile sicurezza per tutte le lavorazioni che vengono fatte in Toscana.Rodolfo Rapone, 51 anni, romano di origine e pratese di adozione, ha trasformato la sede della sua agenzia investigativa nel centro di Prato – la Aip – in una sorta di laboratorio specializzato nella ricerca di qualsiasi tipo di manipolazione che inquina il mercato legale. Come il refill delle bottiglie di pregiatissimo vino che – ha scoperto Rapone in una sua indagine in Versilia – venivano recuperate, riempite con un liquido di scarsa qualità, riconfezionate e rimesse sul mercato al prezzo corrispondente all'etichetta.“Per un brand produrre in Toscana è motivo di vanto e di pregio – spiega Rapone – e ancor di più se questo avviene nell'area metropolitana pratese e fiorentina che offrono una manodopera qualificata e attrezzata anche da un punto di vista dell'innovazione tecnologica. Il rischio della contraffazione c'è ma sulla bilancia, per il momento, continua ad avere un peso maggiore l'altissimo livello delle lavorazioni”. Come dire, il gioco vale la candela ma ugualmente le aziende del lusso investono nella lotta alla contraffazione per avere certezza di tutelare il primo valore, il più importante in assoluto: l'immagine, la reputazione.“Il rischio commerciale che un'azienda corre con la contraffazione non è nulla in confronto a quello di immagine – ancora l'investigatore privato – la paura più grande per un marchio è quella di finire associato a fenomeni di illegalità”. Quotazioni in borsa, contratti milionari, investimenti enormi che rischiano di essere spazzati via dal mostro della contraffazione. Un mostro che nell'area pratese è più presente che altrove e la cui ombra oscura l'elevatissima specializzazione, manualità, artigianalità di tante imprese che annoverano tra i loro clienti anche brand del lusso.L'intelligence investigativa si mette in moto quando arrivano notizie di contraffazioni. Acquistare il prodotto per esaminarlo è il primo passo: “Se la contraffazione viene accertata si fa tutto quello che è necessario a tutela del marchio a partire dalla denuncia – spiega Rodolfo Rapone – ma succede anche di raccogliere ragionevoli elementi indiziari da portare all'attenzione delle forze dell'ordine che possono investigare per proprio conto e risalire la filiera del falso”. La catena è lunga: c'è chi produce, chi stocca, chi trasporta, chi vende. C'è chi mette sul mercato un prodotto finto dalla prima all'ultima cucitura e chi, ad esempio, mette sul mercato un prodotto ibrido: “Magari la materia prima è originale perché frutto di scarti o avanzi di lavorazione – dice Rapone – ma ci viene applicato un accessorio falso ed ecco che si realizza la contraffazione”.Un rischio che aumenta tanto più sono i passaggi della lavorazione: il subappalto e l'appalto del subappalto possono diminuire l'efficacia del controllo che viene fatto sul prodotto. “Per questo interessa sì la ditta che produce – dice Rapone – ma non ci si può fermare lì”.L'appeal che l'area pratese e fiorentina esercitano sui brand del lusso è forte: “I marchi più importanti – conferma l'investigatore privato – hanno intenzione di mantenere le loro lavorazioni in Toscana e in questa parte della regione in particolare ma tutti ci dobbiamo rendere conto che se vogliamo che tutto ciò continui ad essere un settore di pregio che produce posti di lavoro e ricchezza, ce lo dobbiamo meritare e il merito ce lo dobbiamo guadagnare ad ogni livello. Ognuno deve fare la propria parte”.