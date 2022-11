10.11.2022 h 17:12 commenti

E' morto Umberto Materazzetti, è stato uno dei pionieri della palla ovale a Prato

Aveva 84 anni e dopo aver attaccato le scarpette al chiodo era diventato allenatore impegnandosi in maniera molto attiva nei settori giovanili e nel far conoscere il rugby anche nelle scuole

Il mondo del rugby toscano e pratese piange uno dei suoi pionieri: Umberto Materazzetti, morto ieri 9 novembre all'età di 84 anni dopo aver lottato a lungo contro una brutta malattia.

Materazzetti era nato a Frascati e ha avuto discreti trascorsi come giocatore dopo essere cresciuto nella società della sua città. Negli anni '60 si era trasferito a Prato per giocare nella formazione dei Sorci Verdi e, una volta attaccate le scarpette al chiodo, aveva intrapreso la carriera di allenatore con il Rugby Prato, dedicandosi in particolar modo al settore giovanile e facendo un'intensa attività di proselitismo nelle scuole contribuendo così alla conoscenza del rugby che, all'epoca, era ancora considerato uno sport di seconda fascia. Da allora, e per più di 40 anni, ha continuato a impegnarsi sia a Prato sia a Pistoia, dove era andato ad abitare e aveva fondato il Rugby Pistoia, per diffondere i valori della palla ovale tra i giovani. A Prato Materazzeti, oltre che per il suo impegno sportivo, era molto conosciuto per aver gestito a lungo una stazione di servizio in viale Montegrappa.