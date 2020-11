08.11.2020 h 21:24 commenti

E' morto Solitario Nesti, storico direttore di Next Technology Tecnotessile

L'ingegnere era punto di riferimento per tutto il distretto nel campo dell'innovazione e della ricerca. Aveva contratto il Covid e da due settimane era ricoverato nell'ospedale di Pistoia

Grave lutto per il mondo dell'imprenditoria pratese. E' scomparso, nel tardo pomeriggio di oggi 8 novembre, a 68 anni Solitario Nesti, direttore di Next Technology Tecnotessile, una delle aziende del distretto più all'avanguardia nel settore della ricerca e dell'innovazione. Nesti, ingegnere, aveva creato numerosi macchinari studiati proprio in relazione alle esigenze del distretto tessile pratese. Era ricoverato da un paio di settimane al San Jacopo di Pistoia dopo aver contratto il Covid. Negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate e purtroppo non sono serviti gli sforzi dei sanitari.

"Solitario Nesti era per noi e per tutto il distretto un punto di riferimento - lo ricorda Massimo Biancalani, presidente di Next Technology Tecnotessile -. Non solo per essere uno dei tecnici migliori che l'industria pratese abbia mai avuto, ma anche per la sua capacità di trasmettere ai giovani le sue innumerevoli competenze. Aveva tirato su un team di ricercatori che vedevano in lui quasi un babbo, quanto era capace di farsi benvolere. Prato ha perso davvero moltissimo".

Nesti non aveva particolari patologie. Anzi, come racconta Biancalani aveva lavorato tutta l'estate ai progetti dell'azienda, senza risparmiarsi come era suo solito. "Solitario era una persona sana - dice Biancalani -. Ha scoperto di aver preso il coronavirus quasi per caso quando, un mese fa, abbiamo fatto un giro di tamponi tra tutti i dipendenti. Una cosa che facciamo spesso, per la sicurezza di chi lavora con noi. Sulle prime non aveva nemmeno sintomi: è rimasto a casa per iniziare la quarantena, ma purtroppo la situazione è peggiorata e nel giro di poco si è sviluppata una polmonite che l'ha costretto al ricovero. Da lì, nel giro di poco, è finito in terapia intensiva".

È profondo il cordoglio di Confindustria Toscana Nord per la prematura scomparsa di Solitario Nesti: "Nei lunghi anni della sua direzione di Next Technology Tecnotessile - si legge in una nota - sono state continue le occasioni di collaborazione e di contatto dell'associazione con Nesti, di cui erano apprezzate la pacatezza e la disponibilità, oltre al forte impegno e alla competenza sulle tematiche relative alla ricerca e all'innovazione. Con Solitario Nesti se ne va, lasciando un vuoto incolmabile, un uomo che conosceva come pochi altri le aziende del territorio nei loro bisogni di innovazione".

Anche il sindaco Matteo Biffoni, la Giunta e il Comune di Prato esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Solitario Nesti: "Se ne va un uomo - commentano sindaco Matteo Biffoni e dell'assessore allo sviluppo economico Benedetta Squittieri - il cui impegno, passione e dedizione per la ricerca nel settore tessile saranno sempre ricordati e che lascia un segno con una vita dedicata ai progetti di innovazione a supporto delle numerose aziende del nostro distretto. Non è mai mancata in questi anni una proficua collaborazione con l'amminisistrazione comunale che come tutta la comunità di Prato perde un professionista e un uomo di valore".