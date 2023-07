02.07.2023 h 14:31 commenti

E' morto Piero Bigagli, storico imprenditore nel meccanotessile e grande appassionato di montagna

Aveva 76 anni ed era ricoverato a Careggi per un intervento cardiovascolare. Forte il suo impegno anche nelle associazioni di categoria. Era stato tra i primi industriali pratesi a gettare un ponte con la Cina

Lutto per il mondo imprenditoriale e associativo pratese. E' morto ieri mattina, sabato primo luglio, nell'ospedale di Careggi Piero Bigagli. Aveva 76 anni ancora da compiere ed è stato figura di spicco nel settore meccanotessile, ricoprendo importanti incarichi anche in seno alle associazioni di categoria. Era ricoverato a Careggi per essere sottoposto ad un intervento cardiovascolare. Diplomato perito meccanico al Buzzi, subito dopo il servizio militare aveva iniziato nel 1968 la carriera imprenditoriale come dirigente delle Officine Bigagli, diventando dal 1983 amministratore unico della officina meccanotessile S Bigagli & C Spa. L'azienda meccanica Bigagli, costituita agli albori del '900 con attività rivolta a vari settori, fu - con la ragione sociale di allora Baroncelli & Bigagli - fra le imprese che nel 1912 fondarono l'Unione Industriale Pratese e che nel 1944 la rifondarono. La Bigagli divenne leader a Prato nel settore meccanotessile ed ebbe in Piero l'ultimo continuatore prima della cessione ad altra impresa.

Piero Bigagli ha rivestito diversi ruoli nel distretto tessile: nel 1968 diventa presidente Giovani Industriali ed è eletto nel Consiglio Direttivo dell’Unione Industriale Pratese per diversi anni consecutivi. Fa parte del direttivo Sezione Meccanici dell'Acimit (Associazione Costruttori di Macchine Industriali Tessile). Nel 1986 fa parte del consiglio di amministrazione della società di ricerche Tecnotessile; dall’86 all’87 è presidente del Consorzio Texma, mentre negli anni successivi è consigliere del Consorzio Ima e dal '95 lo troviamo nel consiglio direttivo del Consorzio per la Valorizzazione e la Tutela dei Prodotti Tessili Cardati. E’ stato presidente del Consorzio Tekin fino agli anni 2000. Dal '96 al '97 è a capo della Sezione Meccanici dell’Unione Industriale Pratese e dal '97 la rappresenta nel Consiglio della Camera di Commercio di Prato. Nel 1989 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana

Durante gli anni di sua dirigenza della S Bigagli & C Spa, tante sono le innovazioni tecnologiche che hanno modificato il comprato meccanotessile del distretto pratese e non solo, traghettandolo nella modernità degli anni 2000.

Precursore della commercializzazione con il medio oriente, nel 1972 per la prima volta Bigagli visita Pechino ed accoglie nelle officine pratesi l’ambasciatore cinese in Italia. Nel 1988 il ministero dell’Industria Tessile cinese visita la S Bigagli & C Spa e nel 1999 l’azienda apre un ufficio a Pechino con tre dipendenti cinesi.

All'attività imprenditoriale Bigagli ha sempre affiancato la passione per la montagna e le escursioni e dalla nascita è stato orgogliosamente socio del Cai.

La salma sarà esposta domani lunedì 3 luglio dalle 14 alla Misericordia di Prato. I funerali si terranno martedì 4 luglio alle 15 presso la Chiesa La Resurrezione di Prato.

Il presidente di Confindustria Toscana Nord Daniele Matteini con il Consiglio di presidenza e l'intera associazione esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di una figura che ha segnato la storia dell'associazionismo industriale pratese.