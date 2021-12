31.12.2021 h 12:35 commenti

E' morto per un malore a Tirana l'ex assessore e consigliere comunale Luigi Nidito

Esponente del Psdi, si era trasferito da tempo in Albania dove abitava con la famiglia e portava avanti un'attività editoriale. Era stato nel 1978 tra i fondatori di Tv Prato

E' morto a Tirana, dove si era trasferito in pianta stabile una quindicina di anni fa, Luigi Nidito, ex politico pratese, con un passato negli anni '80 da consigliere comunale e da assessore per il Psdi, e ora manager ed editore con numerose attività in Albania. Nidito, che aveva 75 anni e nel 1978 era stato tra i fondatori di Tv Prato, è stato colto da malore ieri 30 dicembre mentre si trovava su un taxi, diretto ad un incontro di lavoro. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare niente.

Nonostante vivesse ormai da tempo in Albania, Nidito non aveva mai troncato del tutto i rapporti con Prato e la Toscana, dove spesso lo portavano le sue attività imprenditoriali o come referente di associazioni italo-albanesi. Abitava a Tirana con la moglie Simona, anche lei pratese, e la famiglia. In Albania ha fondato il primo Lyons club del paese (ora ce ne sono quattro), la Confimi Albania (scissione da Confindustria). E' stato vice-presidente della Camera di Commercio italiana in Albania.

Cordoglio è stato espresso dall'amministrazione comunale di Prato. "In molte occasioni abbiamo organizzato iniziative e Luigi è stato un ponte tra Prato e Tirana - il ricordo del sindaco Biffoni - lo ricordo come un uomo rimasto sempre legato alla nostra città".