E' morto Paolo Diani, una vita spesa per il volontariato e la protezione civile

Aveva 68 anni, lascia la moglie e tre figli. Da anni era un punto fermo nel sistema cittadino delle emergenze dopo essere stato ai vertici nazionali quando era dipendente della Misericordia

Prato piange la scomparsa di Paolo Diani, responsabile del volontariato della Protezione civile, morto stamani, 8 giugno, all'età di 68 anni all'ospedale di Prato. Un mese fa gli era stato diagnosticato un brutto male che non gli ha dato scampo. Lascia la moglie e tre figli. La città, la protezione civile e il mondo del volontariato perdono una colonna portante fatta di competenza ed esperienza ultradecennale nel campo delle emergenze nazionali e internazionali. Dipendente della Misericordia di Prato in pensione, ha iniziato occuparsi di protezione civile per conto dell'associazione a fine anni '70 ricoprendo anche l'incarico di responsabile nazionale. Nel 1994 fu eletto per acclamazione responsabile del volontariato della Protezione civile e da allora è sempre stato confermato. Commosso il ricordo di Sergio Brachi, capo della protezione civile pratese: "Paolo era la protezione civile. Per me era un altro io, il mio bilanciamento, la sicurezza, tutto. Riusciva ad arrivare al nocciolo del poblema e a capire subito quali erano le cose da risolvere subito rispetto a quelle periferiche. A Prato abbiamo la fortuna di avere un grande volontariato di cui vado ogni giorno orgoglioso ma se c'è una persona che era insostituibile, quella era lui".

Sotto choc per la triste notizia il sindaco Matteo Biffoni: “Paolo è stato punto di riferimento per il volontariato della città, in particolare per tutti i volontari di Protezione civile il cui apporto, soprattutto in questi ultimi anni, è stato fondamentale per ogni cittadino. Dalla consegna delle mascherine alle esercitazioni, dal supporto alle famiglie in difficoltà agli interventi in emergenza, Paolo è sempre stato presente, con grande professionalità e con un sorriso generoso. Alla Città di Prato ha dato davvero tanto, a noi ha dato tutto”. Cordoglio a cui si uniscono la giunta, il consigliere delegato Simone Faggi e tutta l’amministrazione comunale, insieme con tutto il mondo della Protezione civile e i dipendenti comunali: “L’impegno di Paolo nel volontariato, il suo cuore generoso e la sua disponibilità verso gli altri sono un esempio da seguire. Ci mancherà immensamente”.