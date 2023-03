07.03.2023 h 09:03 commenti

E' morto Massimo Carlesi, per un quarto di secolo figura di primo piano nella politica e nell'associazionismo

Aveva 67 anni e da tempo era malato. Ha guidato la Circoscrizione Sud ed è stato assessore nella giunta Mattei. Nel 2009 fu sconfitto al ballottaggio da Cenni. Ha seduto in Consiglio comunale fino al 2020 quando si è dimesso

Gravissimo lutto per la politica e il mondo dell'associazionismo cattolico. E' morto stamani 7 marzo dopo una lunga malattia Massimo Carlesi, per 25 anni figura di riferimento del centrosinistra. Avrebbe compiuto 67 anni a maggio.

Carlesi ha segnato in maniera profonda la politica pratese per almeno un quarto di secolo. E' stato presidente della Circoscrizione Sud dal 1995 al 1999; consigliere comunale Partito Democratici di Sinistra da giugno 1999 a maggio 2001 quando entrò nella giunta Mattei come assessore alla mobilità, personale, organizzazione e polizia municipale, incarico ricoperto fino ad ottobre 2005. Proprio come assessore alla Mobilità promosse in prima persona l'adozione a Prato delle linee di bus ad alta velocità Lam, una vera rivoluzione nel trasporto pubblico locale che ancora oggi serve la città. Fu uno dei primi infatti ad intuire l'esigenza di sperimentare un nuovo modo di muoversi, meno inquinante ma funzionale alle esigenze del lavoro e dell'economia e per avanzò anche la prima ipotesi di progetto della linea tranviaria dal viale Piave a Prato fino a Firenze.

E' stato poi consigliere comunale e capogruppo del Partito Democratico da giugno 2009 a giugno 2014, dopo essere stato sconfitto al ballottaggio da Roberto Cenni nella corsa per l'elezione a sindaco, alla quale aveva partecipato come candidato del centrosinistra avendo sconfitto alle primarie Paolo Abati.

Rieletto in Consiglio comunale anche nel 2014 ha guidato la Commissione Urbanistica durante la prima legislatura Biffoni. Alle elezioni del 2019 si è presentato per la lista Demos ed è stato nuovamente eletto in Consiglio comunale salvo dimettersi l'anno successivo.

Carlesi ha affiancato da sempre l'impegno in politica a quello nell'associazionismo di stampo cattolico. Tanti i suoi tanti incarichi nella società civile, è stato presidente della Confraternita di Grignano della Misericordia di Prato dal 1990 al 1995; vicepresidente del consiglio pastorale della Diocesi di Prato dal 1991 al 1995; presidente dell'Associazione Immagina Prato; consigliere dell'Associazione Pro Pace in Terrasanta; consigliere della Società Pratese di Storia Patria. E' stato membro attivo dell'Azione Cattolica Italiana, della Misericordia di Prato, e poi dei Donatori di sangue Fratres, Legambiente, Arci, Concerto Cittadino Chiti. A luglio del 2020 era stato nominato direttore della Caritas diocesana ma per motivi di salute non aveva mai ricoperto l'incarico.