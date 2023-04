06.04.2023 h 12:20 commenti

E' morto Mario Maggesi: dalla Rivista ai Camici Miei una vita per il teatro amatoriale

Aveva 89 anni ed era molto conosciuto in città per la sua attività di attore. Era comparso anche in alcune pellicole cinematografiche

E' morto Mario Maggesi. Aveva 89 anni, gran parte dei quali passati a calcare le scene del teatro amatoriale, anche se nella sua vita non sono mancate le occasioni di comparire in qualche pellicola cinematografica, come ad esempio i film "Caino e Caino" di Alessandro Benvenuti o, più di recente, "Cenci in Cina" di Marco Limberti. Il nome di Maggesi si lega, però, soprattutto alla Rivista del Buzzi e alla compagnia Camici Miei. Fin dai primi anni '70 Maggesi è stato tra i protagonisti della Rivista, facendo crescere accanto lui generazioni di Pagliette. Ancora nel 2017, in occasione dello spettacolo per i 70 anni, era sul palco. Con i Camici Miei, invece, è stato protagonista di numerosi spettacoli benefici.

"Amava il teatro e il cinema - lo ricorda Gabriele Villoresi, presidente della Pagliette -. Era una vera e propria enciclopedia vivente. A lui si poteva chiedere qualsiasi cosa su film e attori, sicuri di ricevere la risposta".

Impiegato dell'Ufficio imposte, Maggesi era un volto molto conosciuto in città non solo per la sua attività di attore amatoriale. Il funerale si terrà oggi 6 aprile alle 16.15 nella Cappella della Misericordia in vai Convenevole.