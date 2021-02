08.02.2021 h 12:24 commenti

E' morto Marco Gramigni, in lutto il mondo economico e culturale cittadino

L'imprenditore aveva 77 anni. Con lui se ne va un altro pezzo di 'fabbrica pratese'. Apprezzato per la sua umanità, per l'enorme attaccamento al lavoro e per l'impegno culturale, sociale ed economico. L'ultimo saluto nella chiesa di Santa Lucia

Il mondo industriale, economico e culturale pratese piange la scomparsa di Marco Gramigni, imprenditore tra i più noti e attivi del panorama tessile. 77 anni, contitolare del lanificio Caverni&Gramigni, Marco Gramigni è morto nella mattina di oggi, lunedì 8 febbraio, in seguito ad un improvviso aggravamento delle sue condizioni di salute. Con Marco Gramigni se ne va un altro pezzo di 'fabbrica pratese', simbolo di una generazione di imprenditori che ha saputo guardare oltre la propria azienda. Numerosi gli incarichi ricoperti negli anni sia nel comparto puramente industriale che in quello economico, sociale e culturale. Gramigni è stato vicepresidente dell'Unione industriale pratese nel 1991/1992, 2002/2003 e 2006/2007, membro del consorzio Pratotrade, dell'Associazione ex allievi dell'istituto Buzzi, socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, componente della Fondazione Museo del Tessuto, del Politeama Pratese, della Fondazione Istituto internazionale di storia economica Datini, della Camerata strumentale Città di Prato.

Apprezzato per la sua umanità e per la sua visione dell'imprenditoria, Gramigni lascia un vuoto enorme. “Era stimato come imprenditore e come uomo – il ricordo commosso del vicepresidente di Confindustria Toscana Nord, Francesco Marini – la sua capacità di porsi in sintonia con l'interlocutore ne faceva un collega con cui era facile dialogare e, per molti, un amico su cui si poteva contare. Incarnava una figura di imprenditore pratese perfettamente inserito in tutti gli aspetti della città, sempre disponibile e pronto a vedere il lato positivo e costruttivo di persone, idee e progetti”.

Cordoglio viene esperesso dal sindaco Matteo Biffoni, dall'assessore alla Cultura Simone Mangani e dalla presidente del Politeama Beatrice Magnolfi: “Se ne va un uomo che ha fatto dell'impegno il tratto distintivo della sua vita – si legge in un comunicato – imprenditore capace e protagonista attivissimo della vita sociale e culturale della nostra città a cui ha sempre dato un contributo appassionato”.

Dalle 14.30 il feretro di Marco Gramigni sarà esposto alla cappelle del commiato della Misericordia. L'ultimo saluto domani (9 febbraio), alle 15, alla chiesa di Santa Lucia.



