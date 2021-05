20.05.2021 h 11:52 commenti

E' morto Luigi Salvioli, in lutto il mondo della moda e della cultura

Aveva 77 anni. Lasciò l'esercito per diventare uno dei modelli preferiti da Giorgio Armani. Per anni ha fatto la spola tra Milano e New York frequentando attori e stilisti e diventando punto di riferimento per la moda internazionale. Poi il ritorno a Prato, dove non si è mai sentito accettato e compreso

Grave lutto per il mondo della moda e della cultura cittadina. Si è spento a 77 anni di età, dopo una lunga malattia, Luigi Salvioli, personaggio poliedrico, ex militare, ex modello, titolare di un'agenzia di moda, agente di fotografi e da ultimo presidente dell’Associazione Oltre la Moda, con la quale ha portato avanti un progetto di valorizzazione degli autori italiani. Salvioli è morto a Villa Amelia, dove era ricoverato. La sua salute era stata minata prima da un ictus e poi dalla scoperta di un tumore.

La vita di Salvioli sembra la sceneggiatura di un film: figlio di militari, era entrato anche lui nell'esercito, arruolato negli alpini. A 30 anni la folgorazione per la moda, maturata frequentando il mondo artistico fiorentino. Era diventato modello, uno dei più apprezzati da Giorgio Armani, che con lui ha collaborato a lungo. Negli anni '80 e '90 ha fatto la spola tra Milano e New York, conoscendo attori e stilisti e diventando un punto di riferimento per la moda internazionale.

Poi il ritorno a Prato, prima per assistere la madre, poi come scelta di vita. A lui si devono alcune mostre incentrate sull'universo moda, come quella dedicata ad Enrico Coveri alla Camera di commercio o quella a Pinocchio. Ma la scintilla con la città non è mai scattata. "Il suo più grosso rammarico - ricorda Jonathan Targetti, che con Salvioli ha portato avanti progetti in ambito radiofonico e gli è stato molto vicino negli ultimi anni - era quello di non essere stato apprezzato da Prato. Luigi aveva amicizie di altissimo livello, era conosciuto ovunque. Ma nella sua città si è sempre sentito un corpo estraneo. Era convinto di avere tanto da dare a Prato e ai pratesi, ma nessuno lo ha mai coinvolto appieno. E questa per lui è stata una vera sofferenza".

Alle ultime elezioni amministrative Salvioli aveva deciso di mettersi in gioco e lui, uomo dichiaratamente di sinistra, si era candidato nella lista civica a sostegno del candidato del centrodestra Daniele Spada, proprio per dare una spallata al sistema. "Gli chiesi di candidarsi e lui subito accettò - ricorda Spada -, sposando il progetto di dare una svolta alla vita politica cittadina. Ci mancheranno la sua intelligenza, il suo spirito, la sua ironia e naturalmente il suo stile e la sua superba eleganza".

Commosso il ricordo della consigliera regionale Ilaria Bugetti: "Era un vulcano di idee e un personaggio sicuramente eclettico - dice -. Oltre al personaggio, all’artista, al modello, avevamo entrambi origine della Valbisenzio ed era quindi nato un grande affetto, un’amicizia che ci ha portato negli anni a condividere tanti momenti belli e anche quelli meno belli. Sicuramente la città, e tutti noi, perdiamo un grande artista, una persona che aveva una visione del tutto particolare e che sicuramente ci avrebbe potuto insegnare qualcosa”.

La salma di Salvioli sarà esposta a partire dal pomeriggio nelle cappelle della Misericordia. Il funerale si terrà domani alle 16 nella chiesa delle Carceri.