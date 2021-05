04.05.2021 h 09:05 commenti

E' morto Lirio Diddi, uno dei titolari della gelateria Il Morino

Con l'Ape appositamente allestita ha servito il gelato a intere generazioni di bambini pratesi facendo il giro dei parchi e delle aree verdi della città. I funerali domani nella chiesa di San Giusto in Piazzanese

Intere generazioni di bambini pratesi sono cresciuti con l'appuntamento fisso del gelato preso dal Morino, o nella gelateria del Soccorso o direttamente dall'Ape appositamente allestita che faceva il giro dei parchi e degli spazi verdi della città. E per tutti questi anni al volante del mezzo c'era Lirio Diddi, 62 anni, contitolare con il fratello Mirco della gelateria aperta dalla madre.

Lirio Diddi se ne è andato ieri mattina, 3 maggio, stroncato da un infarto che l'aveva colpito la sera precedente e che, nonostante il ricovero d'urgenza al Santo Stefano, non gli ha lasciato scampo. L'annuncio è stato dato sulla pagina Facebook della gelateria, che ha annunciato la chiusura per lutto fino all'8 maggio. I funerali si terranno domani, 5 maggio, alle 15.30 nella chiesa di San Giusto in Piazzanese. I familiari hanno chiesto di non portare fiori ma di fare una donazione all'ospedale Meyer nel ricordo di Lirio molto impegnato anche nel mondo dello sport e in quello dell'associazionismo.