E' morto Lamberto Limberti, figura storica dei valletti comunali

Il cordoglio dell'amministrazione comunale di Prato. Nel 2006 il sindaco gli consegnò i sigilli del Comune. Forte il suo impegno anche nel mondo del nuoto

Il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, e tutta l'amministrazione comunale esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Lamberto Limberti, figura storica del corpo dei valletti comunali e si uniscono al dolore della famiglia.

Sin dal 1957 Limberti ha partecipato con grande impegno alle tantissime iniziative del Corpo dei Valletti contribuendo in prima persona con appassionato impegno e partecipazione. Nel 2006 il sindaco Marco Romagnoli in segno di riconoscenza della città di Prato, durante una affollatissima cerimonia, gli consegnò i sigilli del Comune di Prato a premio del suo grande amore per Prato.

Fin dai primi anni ’60 Limberti fu impegnato anche nel mondo del nuoto pratese contribuendo come allenatore con l’Associazione nuoto Prato e per lungo tempo è stato assistente bagnanti della piscina comunale di via Roma.

