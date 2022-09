01.09.2022 h 15:08 commenti

E' morto Lamberto Cecchi, è stato presidente degli industriali pratesi per tre mandati

Aveva 78 anni. Nel 1999 fu candidato sindaco alla guida di una lista civica. Tra i fondatori della Camerata Strumentale, è stato anche nel cda del teatro Metastasio

Lutto nel mondo degli industriali per la morte di Lamberto Cecchi, esponente di spicco dell'imprenditoria pratese ma anche impegnato in politica (è stato candidato a sindaco nel 1999 con una lista civica) e nel mondo culturale, essendo tra i fondatori della Camerata Strumentale Città di Prato di cui è stato anche presidente.

Cechi aveva 78 anni. E' stato amministratore delegato del Lanificio Cecchi Lido e per tre mandati ha guidato l'Unione Industriale Pratese dopo essere stato presidente dei giovani imprenditori. E' stato anche alla guida di Pratotrade e dell'Associazione Laniera Italiana a Milano.

Per due volte eletto consigliere comunale, Cecchi è stato poi consigliere speciale per la cultura del sindaco Roberto Cenni. Tra i tanti incarichi che ha ricoperto nella sua vita anche quello di consigliere del Cda del Teatro Metastasio e della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. La salma di Lamberto Cecchi sarà esposta nelle cappelle del commiato della Misericordia a partire dal pomeriggio di domani 2 settembre. I funerali si terranno invece nella basilica di San Miniato a Firenze sabato 3 settembre alle 9.30.

L'amministrazione comunale, Confindustria Toscana Nord, la Camerata strumentale Città di Prato, la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e la Fondazione Teatro Metastasio, esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Lamberto Cecchi

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus