11.03.2023 h 18:14

E' morto Lamberto Castellani, il "maestro dei maestri" del tiro a volo

Classe 1932, era un punto di riferimento nazionale per questa specialità sportiva. Nel 2015 il Coni gli conferì la Stella d'oro al merito sportivo

Il tiro a volo Italiano piange la scomparsa di Lamberto Castellani, pratese classe 1932, storico tecnico e figura di riferimento per tanti giovani che lo hanno avuto come maestro di tiro.

Castellani ha dedicato la sua vita a questa specialità ricoprendo anche il ruolo di tecnico del settore giovanile nazionale e di componente dello staff Fitav. Lunghissima anche la sua carriera di “maestro dei maestri” come docente nei corsi di formazione organizzati dalla Federazione. Nel 2015 la sua lunghissima militanza sportiva gli è valsa l’assegnazione da parte del Coni della Stella D’oro al merito sportivo.

Le esequie si terranno lunedì 13 marzo alle ore 14.30 presso la chiesa Santa Maria Assunta a Narnali. La salma è esposta alle cappelle del commiato della Croce d'oro



