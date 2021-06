13.06.2021 h 10:56 commenti

E' morto l'oncologo Angelo Di Leo, la medicina mondiale perde uno dei suoi luminari

Aveva 58 anni e da tempo lottava contro una malattia neurodegenerativa. Nel 2019 aveva ricevuto il prestigioso premio Esmo per i suoi studi nella lotta al tumore, primo italiano ad ottenere il riconoscimento

Lutto nella comunità scientifica internazionale e nella sanità toscana e pratese. È morto il dottor Angelo Di Leo, luminare dell’oncologia e fino a pochi mesi fa direttore del polo oncologico del Santo Stefano che ha portato a livelli altissimi. È morto stanotte, 13 giugno, nella sua casa di Carmignano. Aveva 58 anni e da tempo lottava contro una malattia neurodegenerativa. Lascia la moglie, l’oncologa Laura Biganzoli che recentemente era stata nominata alla guida del reparto al posto del marito, divenuto coordinatore aziendale per lo sviluppo di programmi per la ricerca clinica.

Nell’autunno del 2019 la comunità scientifica internazionale ha conferito a Di Leo l’Esmo- European Society for Medical Oncology per "Aver contribuito in modo significativo allo sviluppo di terapie personalizzate per il tumore al seno". È stato il primo italiano a ricevere il prestigioso riconoscimento.

Da oggi la ricerca scientifica e la pratica clinica in campo oncologico mondiale perdono un grande punto di riferimento. Consola sapere che i tanti giovani medici e ricercatori della sua equipe porteranno avanti il lavoro con il rigore, la dedizione e l’umanità che lo hanno da sempre contraddistinto e che è riuscito a trasmettere a quanti gli stavano accanto.