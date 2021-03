22.03.2021 h 15:23 commenti

E' morto l'imprenditore Roberto Gualtieri, fondatore e socio del Gruppo Colle

Personaggio di spicco nel mondo industriale tessile ma anche figura da sempre impegnato nel campo sociale e sportivo della Val di Bisenzio. Aveva preso il Covid e non ha superato l'infezione

Grave lutto per il mondo imprenditoriale pratese e per tutta la Val di Bisenzio. E' morto oggi, 22 marzo, per le conseguenze del Covid, Roberto Gualtieri, fondatore e attuale socio del Gruppo Colle, una delle principali aziende tessili del distretto.

Gualtieri, che aveva 72 anni e abitava a Vaiano, era molto impegnato anche nel mondo sportivo e sociale valbisentino. Il sindaco Primo Bosi, ricordandolo, non nasconde la sua commozione: "Era un imprenditore illuminato - dice -, una persona solare e propositiva, ma soprattutto un amico".

"La notizia della morte di Roberto Gualtieri è una di quelle che feriscono un intero paese - si legge in una nota del gruppo di minoranza I Vaianesi -. Imprenditore dinamico e di successo, padre e marito felice e orgoglioso, anima della vita sociale, culturale e sportiva di Vaiano e non solo. Una grande perdita per tutti, un esempio di lungimiranza, determinazione e passione da seguire".