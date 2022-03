31.03.2022 h 15:00 commenti

E' morto l'imprenditore caduto mentre controllava le infiltrazioni d'acqua nella sua ditta

Aveva 75 anni ed era ricoverato da ieri mattina in gravissime condizioni a Careggi. La Procura ha disposto l'autopsia e aperto un'inchiesta sulla tragedia avvenuta in un'azienda di Oste



Non ce l'ha fatta l'imprenditore che ieri mattina, 29 marzo, nella sua azienda in via Aniene a Oste di Montemurlo, è rimasto vittima di un gravissimo incidente. L'uomo è precipitato a terra dopo che la copertura di un soppalco dove era salito per un problema di infiltrazioni d'acqua, è crollata sotto i suoi piedi. La vittima aveva 75 anni e si chiamava Luciano Nardini, residente a Campi Bisenzio. E' morto questa mattina al policlinico fiorentino di Careggi dove è stato portato ieri dall'elisoccorso in condizioni disperate. Troppo grave il trauma cranico che ha riportato dopo il volo di 3 metri tanto che i medici non hanno potuto sottoporlo a un intervento neurochirurgico. La Procura di Prato ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. Il sostituto procuratore Lorenzo Boscagli ha disposto l'autopsia che sarà effettuata nelle prossime ore.

L'ennesima vittima in ambito lavorativo era originaria di Empoli ma risiedeva a Campi Bisenzio. Da oltre 50 anni era titolare con un familiare, della Schmitz&Lombard1836, azienda di ingrosso tessuti con sede in via Aniene a Montemurlo. Ieri mattina, attorno alle 9, il 75enne era salito sulla copertura in cartongesso di un soppalco adibito a uffici, per sistemare un problema di infiltrazioni d'acqua che la pioggia di questi giorni aveva fatto emergere. Il cartongesso, tra l'altro bagnato, non ha retto il peso dell'uomo ed è crollato. L'anziano è finito a terra all'interno del box battendo la testa. Al vaglio la posizione del dipendente che ha aiutato l'imprenditore a salire sulla copertura utilizzando il carrello elevatore aziendale. Le indagini sono affidate ai tecnici del dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana centro.

(e.b.)