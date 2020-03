21.03.2020 h 09:38 commenti

E' morto l'ex sindaco di Vernio Paolo Cecconi, aveva 65 anni

Alla guida del Comune per 15 anni e nel 2014 nominato assessore a Pescia, Cecconi è stato un punto di riferimento per l'Alta Val di Bisenzio. Il cordoglio della comunità

E' morto oggi, sabato 21 marzo, l'ex sindaco di Vernio Paolo Cecconi. Aveva 65 anni e da tempo aveva problemi di salute. Il decesso è avvenuto all'ospedale Santo Stefano. Cecconi ha guidato il Comune dell'Alta Val di Bisenzio dal 1990 al 1995 e di nuovo dal 2004 al 2014, anno in cui è diventato assessore a Pescia. Dipendente del Comune di Prato, una lunga militanza di partito fino al 2017 quando lasciò il Pd, Paolo Cecconi è stato uno dei punti di riferimento di tutta la Vallata per molti anni. La notizia della sua scomparsa si è diffusa velocemente a Vernio. Cordoglio è stato espresso dall'amministrazione comunale di Vernio e dal sindaco di Prato Biffoni che ha scritto un messaggio per ricordare Cecconi e rammaricarsi del fatto che "in un momento come questo non è purtroppo possibile stringersi attorno a lui come invece avrebbe meritato".





Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

