19.03.2021 h 10:51 commenti

E' morto l'avvocato Giannetto Guarducci, era il decano dei penalisti pratesi

L'avvocato è morto all'ospedale Santo Stefano dove era ricoverato a causa delle complicazioni derivate dal coronavirus. L'addio sarà data in forma privata con una cerimonia laica: questa la sua volontà

Addio a Giannetto Guarducci, decano e maestro degli avvocati pratesi, figura storica della Prato degli anni d'oro, uomo di profonda cultura e grande conoscitore delle vicende che hanno attraversato la città. L'avvocato si è spento oggi, venerdì 19 marzo, all'ospedale Santo Stefano dove era ricoverato da qualche giorno dopo essere risultato positivo al coronavirus. Aveva 94 anni. Con Giannetto Guarducci se ne va un importante pezzo di storia e di memoria. Fu lui a condurre le trattative per la liberazione di Piero Baldassini, il figlio dell'industriale Dino, rapito dall'Anonima sarda nel 1975 davanti alla villa di famiglia a Gonfienti e poi ucciso nonostante il pagamento di un riscatto di 700 milioni che proprio l'avvocato portò ai banditi. Giannetto Guarducci è stato uno dei principali protagonisti delle grandi cause che si sono celebrate a Prato: le sue arringhe brillanti, argute e vibranti diventavano molto spesso titoli di giornale o argomenti attorno ai quali approfondire le tematiche del diritto e della procedura penale.

Un uomo, l'avvocato Guarducci, che tolta la toga, si dedicava anche ad altro: fu presidente del Lions Club e tra i fondatori, nei primissimi anni Settanta, dello Sporting club. Fu lui ad occuparsi di tutte le vicende dell'Ac Prato quando presidente era l'imprenditore Dino Baldassini: una vita in mezzo alle questioni del calcio seguite con così tanta passione da essere rimasto avvocato di fiducia anche con la successiva gestione, quella di Andrea Toccafondi, e poi nominato presidente onorario, titolo che è sempre rimasto. Lo storico studio legale, in via Arcivescovo Martini, porta ora il nome dei figli Enrico e Andrea.

La famiglia, rispettando le volontà dell'avvocato, darà l'ultimo saluto con una cerimonia laica privata.









Edizioni locali collegate: Prato

