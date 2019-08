16.08.2019 h 10:37 commenti

E' morto l'avvocato Gabriele Badiani, una vita spesa a coltivare la passione per la cultura e la politica

Aveva 86 anni e ha sempre vissuto nella casa di famiglia a Galciana. Pronipote di Cesare Guasti, ne ha conservato la memoria. Ha trascorso gli ultimi tempi a ricostruire la storia delle pievi pratesi. L'ultimo saluto domani mattina

Un messaggio di cordoglio è stato inviato dall'amministrazione comunale alla famiglia Badiani.

"Aveva da tempo abbandonato la vita pubblica, dedicandosi solo allo studio, con l’unica eccezione della sua partecipazione alla festa per il 186esimo anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Municipale di Prato, nel giugno 2017, quando la festa fu celebrata proprio nella frazione di Galciana nei locali della Pieve gentilmente messi a disposizione da Don Luca Rosati - ricorda l'assessore Flora Leoni -. In quell’unica, ultima, occasione pubblica all’avvocato Gabriele Badiani fu tributato omaggio con letture tratte dal suo libro sulla storia di Galciana e consegnata a ricordo la medaglia del Corpo".

E' morto ieri, giovedì 15 agosto, Gabriele Badiani, avvocato con la grande passione per la cultura e la politica, settori nei quali si è sempre speso in prima persona. Aveva 86 anni e ha sempre vissuto nella casa di famiglia, a Galciana. A dare la notizia il figlio, l'avvocato Nicola Badiani. Pronipote di Cesare Guasti, Gabriele Badiani ha coltivato le memorie del celebre parente insieme alla passione della cultura legata alla città di Prato della quale ha conservato un ricco archivio di ricordi storici, numismatici e bibliografici. Nell'ultimo periodo della sua vita si è dedicato a ricostruire e raccontare la storia delle pievi pratesi raccogliendo tutto in alcune pubblicazioni.La salma è esposta nell'oratorio di S. Antonio presso villa Becherini Guasti a Galciana. L'ultimo saluto domani, sabato 17 agosto, alle 9.30 nella chiesa di San Pietro, sempre a Galciana.Le redazioni di Notizie di Prato e di Toscana Tv esprimono le più sentite condoglianze all'avvocato Nicola Badiani.