E' morto l'artigiano caduto mentre stava montando una tenda esterna

L'uomo aveva 58 anni ed era rimasto vittima del grave infortunio lo scorso 23 luglio in via Braille. Era stato operato d'urgenza ma le lesioni si sono rivelate troppo gravi. Il magistrato ha disposto l'autopsia

Non ce l'ha fatta Giuseppe Muriglio, l'artigiano di 58 anni che la mattina dello scorso 23 luglio era caduto da circa 4 metri mentre stava montando una tenda esterna ad un'abitazione in via Braille. L'uomo era stato soccorso in codice rosso e ricoverato d'urgenza al Santo Stefano, dove era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Da allora le sue condizioni sono rimaste sempre gravisisme, fino al decesso avvenuto stamani 7 agosto. Il sostituto procuratore Laura Canovai, titolare dell'inchiesta sull'infortunio, ha disposto l'autopsia.

Muriglio era il titolare della ditta incaricata del montaggio della tenda e la mattina del 23 luglio stava lavorando con il figlio quando ha perso l'equilibrio ed è caduto riportando gravissime lesioni interne.