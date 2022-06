12.06.2022 h 15:00 commenti

E' morto il professor Marco Visintin, una vita dedicata ai giovani tra sport e scuola

Il docente di educazione fisica si è spento stamani nella sua abitazione di Prato a causa di un brutto male. Lascia la moglie e due figli

Il mondo dello sport e della scuola di Prato piangono la scomparsa del professor di educazione fisica, Marco Visintin, morto stamani, 12 giugno, all’età di 67 anni nella sua abitazione di Prato a causa di un brutto male sconfitto una ventina di anni fa e poi ripresentatosi recentemente. Lascia la moglie e due figli.

Per tanti anni responsabile del trofeo Città di Prato, vicepreside dell’istituto comprensivo Sem Benelli, punto di riferimento per il nuoto e il rugby come allenatore del Gispy e come delegato provinciale Coni, a lungo responsabile del nuoto per il Cgfs, ha speso la sua vita per lo sport e la formazione dei giovani: “Il professor Marco Visintin - si legge in una nota del Comune - per molte generazioni di studenti è stato una vera leggenda dell'educazione fisica sia dentro che fuori dalla scuola. Una grave perdita per lo sport cittadino e per la scuola. L’amministrazione comunale esprime le proprie condoglianze alla famiglia”.



