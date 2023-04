20.04.2023 h 12:35 commenti

E' morto il professor Giuseppe Maddaluno, politico da sempre impegnato nella diffusione della cultura

Aveva 76 anni e ha insegnato a lungo lettere al Dagomari. Tra i fondatori in città del Partito Democratico ne era poi uscito con l'avvento di Matteo Renzi alla segreteria. E' stato consigliere comunale e vicepresidente della Circoscrizione est

Lutto per il mondo culturale e politico pratese. E’ morto ieri, Giuseppe Maddaluno. Originario della Campania, aveva 76 anni e aveva insegnato a lungo Lettere al Dagomari. Da sempre aveva affiancato all'insegnamento la passione per la politica: consigliere comunale nel 1994 era poi stato vicepresidente della Circoscrizione Est nella legisltura 2004/2009 con delega alla Cultura. Aveva fondato a Prato il primo Comitato del costituendo Partito Democratico, ricoprendo l'incarico di segretario della sezione Pd di San Paolo. Aveva poi deciso di uscire dal partito che aveva contribuito a fondare, nel momento dell'elezione di Matteo Renzi a segretario. Non era venuto meno, però, il suo impegno nella diffusione della cultura nelle periferie e nei centri sociali aggregativi di persone di tutte le età. La salma è esposta alle cappelle del commiato della Pubblica Assistenza in via San Jacopo.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus