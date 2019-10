11.10.2019 h 10:45 commenti

E' morto il dottor Alessandro Querci, responsabile del 118 del Misericordia e Dolce

Aveva 64 anni ed era malato da tempo. Era andato in pensione lo scorso giugno. Pochi anni fa la morte di uno dei suoi figli, preceduta da quella della moglie, commosse la città

Lutto nel mondo della sanità pratese. Questa notte, 11 ottobre, all'ospedale di Prato è morto Alessandro Querci, medico anestesista dell'Asl e per molti anni responsabile del 118 del Misericordia e Dolce. Aveva 64 anni. Recentemente, da responsabile delle maxi emergenze, ha seguito il trasferimento del nosocomio al Santo Stefano. Molto conosciuto in città, viene ricordato da tutti sopratutto per la grande umanità con cui portava avanti il suo lavoro nonostante i problemi di salute che nel corso degli anni lo hanno tormentato. Lo scorso giugno è andato in pensione dedicando tutto il tempo rimasto a curarsi e alla figlia Irene.

Aveva alle spalle una vita difficile contrassegnata da grandi dolori. Prima la morte della moglie, poi, nel 2015 quella figlio Edoardo a soli 24 anni, sempre a causa di una malattia. Una famiglia sfortunata attorno a cui si è stretta tutta la città.

I funerali del dottor Querci si terranno domani, 12 ottobre, alle 14.30 alla chiesa della Castellina. La salma è esposta alle cappelle della Misericordia.