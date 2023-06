12.06.2023 h 16:06 commenti

E' morto Francesco Nuti, l'indimenticabile Cecco di Narnali

L'attore e regista pratese è morto stamani a Roma. Lo ha comunicato la figlia Ginevra con una nota ufficiale. Aveva 68 anni.

E' morto stamani a Roma l'attore Francesco Nuti. Aveva 68 anni ed era malato da tempo. Lo rende noto la figlia Ginevra assieme ai familiari che ringraziano di cuore il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l'attore nel lungo periodo della malattia, in particolare il personale di Villa Verde di Roma. La famiglia dell'attore e regista pratese "chiede che sia rispettato il momento di grande dolore e per questo motivo non intendono rilasciare dichiarazioni". Nuti viveva da qualche anno nella casa di cura Villa Verde dove oggi è deceduto.

La data e il luogo delle esequie saranno rese note nelle prossime ore.

Prato perde uno dei personaggi più noti della sua storia contemporanea. Un legame fortissimo quello con la città laniera e la frazione di Narnali dove si era trasferito quando era ancora bambino lasciando Firenze. Un legame che ritroviamo in molti dei suoi film, come Madonna che silenzio c'è stasera e A ovest di Paperino, che gli è valso l'appellativo di Cecco da Narnali. E' l'istituto tecnico industriale Buzzi dove si diploma, che lo tiene a battesimo come attore con la rivista che la prestigiosa scuola pratese porta ogni anno in scena. Una passione per il palcoscenico e per il cinema che cresce con i Giancattivi, al fianco di Athina Cenci e Alessandro Benvenuti, e apre la strada a una straordinaria esperienza da regista firmando grandissimi successi quali Tutta colpa del paradiso, Stregati, Caruso Pascoski (di padre polacco), Willy Signori e vengo da lontano. E ancora l'amore per la musica che ritroviamo in tante colonne sonore dei suoi film, nella irriverente Puppe a pera e nella partecipazione a San Remo con la struggente Sarà per te. Negli anni Novanta arriva il declino. Pellicole costose quali “OcchioPinocchio” si rivelano un flop e le successive “Il signor Quindicipalle”, “Io amo Andrea” e “Caruso, zero in condotta” non bastano a invertire la rotta e per Nuti si apre la strada della depressione e dell'alcol.

Il 3 settembre del 2006 finisce in coma dopo una grave caduta nella sua abitazione a Roma. Quando si risveglia è condannato alla paralisi e di conseguenza alla fine della sua carriera artistica. Prato, dove ha vissuto fino a pochi anni fa seguito dal fratello Giovanni che fa il medico, gli è stata vicino dedicandogli rassegne cinematografiche e momenti Amarcord con i compagni di viaggio di una vita.

Il Comune, che esprime le proprie condoglianze alla figlia Ginevra, al fratello Giovanni e a tutta la famiglia, ricorda che solo pochi giorni fa, in collaborazione con il Cinema Eden, aveva festeggiato il 68esimo compleanno di Francesco Nuti con la rassegna "Due chicche di Cecco" con due suoi film ad ingresso libero: 'Caruso Pascoski (di padre polacco)" e 'Occhio pinocchio'. "Tutto quello che è stato, sarà per te. - ha scritto il sindaco Matteo Biffoni subito dopo aver appreso la notizia della morte dell'artista - Ci mancherai Francesco, grazie per tutto quello che ci hai dato. Sei stato un fuoriclasse puro, di quelli che vincono le partite da soli quando hanno voglia. E questa città è casa tua; Prato continuerà a ricordarti, sempre".

Anche il Teatro Politeama Pratese, con la presidente Beatrice Magnolfi, i Consiglieri e tutto lo staff, partecipa al cordoglio per la scomparsa di Francesco Nuti, un grande protagonista dello spettacolo italiano, ricordando la sua amicizia con Roberta Betti e la sua passione per il teatro che lo ha portato, giovanissimo, sui palcoscenici pratesi, nel teatro di rivista e nel cabaret. “Prato perde uno dei suoi talenti migliori, purtroppo segnato da una precoce malattia. Alla famiglia, e in particolare al fratello Giovanni, va un pensiero di sincera partecipazione e affetto”.

Per il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani "Francesco Nuti è simbolo della comicità toscana intelligente, ha contribuito con la sua risata, a volte amara e disillusa a raccontare, in un modo personalissimo, la nostra regione. E’ stato un grande protagonista in un periodo che ha visto una generazione di attori e registi portare in alto la comicità toscana. Un affetto profondo lo ha sempre legato alla Toscana anche nei suoi anni più difficili ed è per questo che Francesco non sarà mai dimenticato, così come non saranno dimenticati alcuni autentici capolavori del cinema del quale è stato il geniale interprete”.

Per l'onorevole pratese di Fratelli d'Italia Chiara La Porta “Francesco Nuti è stato un pratese geniale, che ha saputo raccontare il cuore e lo spirito della nostra città, portando con i suoi film la 'pratesità' e la toscanità fuori dalla nostra regione. Indimenticabili le sequenze di 'Madonna che silenzio c'è stasera', in cui si racconta, con una comicità unica, la vita dei lavoratori nelle aziende del nostro distretto. Cordoglio e vicinanza alla sua famiglia"

