E' morto Fabrizio Braschi, protagonista della vita politica e amministrativa della città

Consigliere comunale e poi assessore nella giunta di Claudio Martini, venne poi eletto sindaco di Calenzano. E' stato anche direttore amministrativo dell'ospedale di Prato e alla guida di Publiacqua

Lutto in città per la morte di Fabrizio Braschi, per qualche decennio protagonista della vita politica e amministrativa. Braschi, 75 anni, è deceduto oggi, martedì 10 gennaio, all'ospedale di Prato dove era ricoverato dai giorni precedenti a Natale. Un curriculum politico di tutto rispetto il suo, uomo di punta della sinistra pratese con una militanza iniziata nel Pci negli anni 70 e proseguita lungo tutto il percorso evolutivo del partito. Tra i ruoli ricoperti, spiccano quello di consigliere comunale e, nella stessa legislatura, di assessore al Bilancio nella giunta Martini. Successivamente, nella legislatura 1995-1999, è stato sindaco di Calenzano. Tra le esperienze anche quella di direttore amministrativo dell'ospedale di Prato e di direttore di Publiacqua. Negli anni, Fabrizio Braschi, è stato membro del Comitato federale del Pci, segretario della sezione Pci de La Querce (frazione nella quale ha vissuto) e tesoriere dei Ds ai tempi della gestione di Gianni Del Vecchio.

Braschi ha lavorato alla Bnl, poi ha intrapreso la carriera di manager per una grande azienda emiliana e in tempi più recenti per una delle società del gruppo tessile Santo Stefano. Una vita dedicata al lavoro e alla politica, le sue grandi passioni insieme alla Fiorentina di cui era tifosissimo. Grande il cordoglio a Prato e a Calenzano, i due territori nei quali Braschi ha lavorato attivamente. “Se ne va un compagno vero – le parole del capogruppo Pd nel Consiglio comunale di Prato, Marco Sapia – una persona che è stata esempio e che ha speso il suo tempo per il partito”. “Tutto il Pd Prato piange la scomparsa di Fabrizio Braschi - dice il segretario Marco Biagioni -, un uomo che ha scritto una pagina importante nella storia della città e della provincia e che, nella pluralità dei suoi impegni sia istituzionali che non, ha sempre mantenuto intatto lo spirito di servizio e la vocazione per la militanza di base”.

Domani, alle 16.30, la commemorazione nel salone consiliare di Prato; personalità politiche del passato e del presente, amici, colleghi e conoscenti si stringeranno attorno alla moglie e al figlio di Fabrizio Braschi. La camera ardente, allestita in Palazzo comunale, sarà aperta dalle 10.



Edizioni locali collegate: Prato

